Scènes uit Guantánamo beuken de trommelvliezen murw

Naargeestig, zwartgallig. De titel Freedom mag licht en optimistisch klinken, maar de nieuwe voorstelling van Club Guy & Roni en Slagwerk Den Haag is dat allerminst. Zwart is de kleur, duister, grillig of verblindend de belichting. Agressieve energie en totale krachteloosheid wisselen elkaar af. Doffe, galmende klappen beuken de trommelvliezen murw.

Freedom is de theatrale vertaling van de Guantánamo Diary (2015) van Mohamedou Ould Slahi, de man uit Mauritanië die in reactie op de aanslagen van 11 september 2001 veertien jaar lang in ‘Gitmo’ werd gevangen gehouden, zonder aanklacht of rechtszaak, met eindeloze ondervragingen en martelingen. De verdenking dat hij, ooit strijdend met de moedjahedien tegen het communistische bewind in Afghanistan, betrokken zou zijn bij 9/11 is nooit hard gemaakt.

Slahi overleefde zijn hellevaart in het beruchte gevangenenkamp op Cuba ook mentaal. In zijn in 2021 als The Mauritanian verfilmde boek spreekt hij behalve over de wrede martelingen over vergeving en het recht op vrijheid.

„Democratie sterft in duisternis, vrijheid sterft in duisternis.” Met die woorden verklaarde Slahi, via een videoverbinding met Mauritanië ‘aanwezig’ bij de première (hij heeft vooralsnog een reisverbod), meteen de hoofdkleur van de voorstelling. Zwart zijn de grote dozen die boven het toneel op en neer worden getakeld, met het geluid van schuren en klikken nadrukkelijk versterkt. Symbolen voor de kooien in Guantánamo zijn het, en voor de zakken die veelvuldig over de hoofden van de terrorismeverdachten werden getrokken.

Desoriëntatie

In ruim een uur schilderen vijf dansers impressies van Slahi’s wederwaardigheden. Gruwelijk én prachtig is de verbeelding van de desoriëntatie die hij in zijn weerloosheid moet hebben gevoeld: een van kruin tot teen in zwarte stof ingenaaide figuur. Suggestief, net niet té realistisch, de martelscènes waarin wordt gestompt, geschopt en geslagen. De vier leden van Slagwerk Den Haag delen forse klappen uit tegen de rechthoekige, zwarte dozen op en boven het toneel, die ze ook ritmisch met krijt bewerken, eerst ‘de dagen turvend’ met streepjes, dan steeds chaotischer kronkels, spiralen en labyrinten – een vondst van auditieve en visuele schoonheid.

De choreografie verloopt vaak synchroon, met diep voor- en achteroverbuigen van de torsen, armen en benen die door de ruimte maaien met de energie die typerend is voor Guy & Roni. Maar ook wat veel van hetzelfde. Als vertaling van de eindeloosheid van het verblijf in Guantánamo klopt dat, maar het blijft onbevredigend. Ook het telkens weer vallen van Roni Haver in het overigens wel fraaie slotduet met de sterke Harold Luya wordt langdradig.

Slahi heeft in het script voor Freedom gedoseerd teksten ingebouwd. Die zijn indrukwekkend maar die directheid reduceert de ruimte voor interpretatie vrijwel tot nul, terwijl het thema al zo klaar als een klontje is. Zeker bij de, vooraf uitgelegde, ‘conversatie’ tussen Slahi en zijn beul Mister X, die er als een soort documentair tekstdeel wat los bijhangt. Dat is jammer. Toch blijft Freedom boeien, en dat is knap.