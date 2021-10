Ronnie Flex verovert de zaal met muzikale eerlijkheid

Ronnie Flex speelt vanavond ‘uit’, de geboren Rotterdammer staat op het podium in een Amsterdams theater. Als hem door het publiek een dilemma wordt voorgelegd (‘Nooit meer muziek maken of nooit meer Feyenoord zien’), gooit hij de vraag lachend opzij: het antwoord gunt hij de zaal niet.

Zanger Ronnie Flex, nu op tournee met de lang uitgestelde voorstelling Ronnie Gaat Naar Huis, gedraagt zich losjes en ontspannen, bij dit theateroptreden dat meer interactie met de zaal vraagt dan een concert. Het theatrale aspect is minimaal. Flex vertelt iets over het tot stand komen van liedjes, en geeft beknopt uitleg over akkoorden en samples. Dat had interessanter kunnen zijn, want Ronnie Flex is een veelzijdige artiest, die zelf tekst en melodie schrijft, en meedenkt over arrangementen.

Omringd door drie muzikanten – een kleinere versie van zijn band The Fam – en twee zangeressen, banjert Flex over het podium, laat een pizzakoerier komen en kletst uitvoerig – soms te – met de bandleden. Het is zijn muzikale eerlijkheid waarmee hij de zaal verovert. De ooit als rapper bekend geworden Flex, rapt nog nauwelijks. Hij is een zanger die prikkelende ritmes combineert met breed uitdijende melodieën. Hij zoekt graag nieuw terrein: hier varieert de stijl van het opgewonden ‘Uhuh’, tot de reggae-versie van ‘Non Stop’ of de samba van ‘Energie’. Het jonge publiek in de zaal springt regelmatig uit de stoelen.

Uit nagenoeg elk nummer spreekt de hunkering naar liefde. In verschillende vormen. Samen met zanger/acteur Bilal zingt hij de hit ‘501’, over een meisje in een spijkerbroek. Hij zingt over zijn vriendin, over zijn dochter, over ouders. En steeds komt de strekking neer op die ene regel, die ook de kern is van het nieuwe ‘Altijd Samen’ (over zijn dochter). Dat heeft het ook voor kinderoren begrijpelijke ‘Hou van mij’ als simpel maar onverslaanbaar refrein.