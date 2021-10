Regionale omroep schaalt voetbalverslaggeving af na belaging verslaggevers

Omroep Gelderland stopt deels met de verslaggeving rondom voetbalwedstrijden. Het blijft verslag doen vanuit het stadion, maar niet vanuit de openbare ruimte om het stadion, omdat het die niet langer veilig acht. Dat besluit heeft de regionale omroep genomen, omdat zondag na afloop van de Eredivisiewedstrijd tussen NEC en Vitesse verslaggevers van de omroep werden belaagd door „zogenaamde fans”, aldus hoofdredacteur van Omroep Gelderland Sandrina Hadderingh maandag. „Het is heel bitter”, aldus Hadderingh, die het „onmogelijk” noemt om nog langer buiten het stadion verslag te doen.

Na afloop van de Gelderse derby was de sfeer grimmig. NEC-aanhangers belaagden agenten met boomstronken en stenen en vernielden een politiebus. Ook wilden supporters „hun gram halen bij een verslaggever”, die ze vervolgens aanreden met een scooter en verbaal lastigvielen. Hoofdredacteur Hadderingh zegt het incident te melden bij PersVeilig, een in 2019 opgericht initiatief dat het voor journalisten en mediaorganisaties eenvoudiger maakt om samen te werken met politie en justitie bij bedreigingen en geweld. Daarnaast overweegt de omroep aangifte te doen.

Het is niet de eerste keer dat verslaggevers van Omroep Gelderland bij een voetbalwedstrijd worden belaagd. In mei wisten verslaggevers van de omroep net te ontkomen aan een groep boze De Graafschap-supporters. Hadderingh laat weten de journalisten van Omroep Gelderland niet langer aan zulke risico’s te willen blootstellen. „Het lijkt of bedreigingen bij ons vak horen, maar dat is natuurlijk onzin”, aldus de hoofdredacteur. „Onze mensen moeten veilig hun werk kunnen doen en dat kan vandaag de dag op veel plekken niet meer.”

Bij risicodemonstraties zal de omroep zorgvuldig afwegen of verslaggevers er veilig naartoe kunnen. Zo niet, dan houdt Hadderingh ook bij risicodemonstraties haar verslaggevers thuis.