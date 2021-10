Recordkoers Tesla vertelt niet het gehele verhaal

Bij Tesla willen ze deze dagen niets liever dan het buitengewone jaar 2020 doortrekken. Ondanks de coronapandemie, die de productie in de Amerikaanse fabriek in Californië bijna twee maanden stillegde, steeg het aandeel van de fabrikant van elektrische auto’s op de schermenbeurs Nasdaq als een komeet. De koers stond eind dat jaar liefst 700 procent hoger. Bovendien schreef het bedrijf voor het eerst sinds de oprichting (2003) zwarte jaarcijfers. Onder de streep bleef netto 721 miljoen dollar over (destijds 594 miljoen euro). De omzet groeide met 28 procent, tot 31,5 miljard dollar.

Bij die gunstige cijfers past een nuance. Zonder verkoop van emissierechten aan fabrikanten van fossiele auto’s had Tesla ‘gewoon’ rode cijfers geschreven. Nu bracht de rechtenverkoop 1,58 miljard dollar op, tegenover 594 miljoen dollar het jaar ervoor. Tegelijkertijd nam de winstmarge op de Tesla’s af, gemiddeld met 11 procent. Dat komt doordat de verkoop verschuift van de Model S en Model X naar de lager geprijsde Model 3 en Model Y.

Tesla leverde vorig jaar 499.647 auto’s af, op een haar na de half miljoen die het zich ten doel had gesteld. Om de door topman Elon Musk beloofde groei te halen van gemiddeld 50 procent per jaar, heeft de onderneming meer fabrieken nodig.

De nieuwe ‘gigafabriek’ in China, die sinds december 2019 de Model 3 maakt en sinds 2020 de Model Y, draait goed. Tesla staat op het punt ook een fabriek te openen in de Amerikaanse staat Texas, voor onder meer de Model 3 en de Model Y. In de bossen bij Berlijn voltooit het zijn eerste Europese productiefaciliteit. Ondanks protest van milieuclubs en problemen met vergunningen rollen er nog dit jaar auto’s (Model Y) van de band, zes maanden later dan gepland.

Verkooprecord

Analist Daniel Ives, van het New Yorkse beurshuis Wedbush, noemt ‘Berlijn’ cruciaal voor Tesla. In Europa is de Model Y een groeiend succes, maar de levering ervan een groot logistiek probleem.

De fabrieken in Texas en Duitsland gaan komend jaar minimaal 200.000 auto’s produceren, rekent Philippe Houchois voor, aandelenanalist van zakenbank Jefferies in Londen. Ook hij verwacht veel van de Model Y, een compacte suv. „Dit voertuig is in de VS al een groter succes dan de Model 3.”

Tesla noemt de Model 3 (in Nederland vanaf 49 mille) zijn eerste „betaalbare middenklasser”. De Model Y begint hier vanaf 64 mille. De beide modellen zijn wereldwijd de best verkopende Tesla’s, en schraagden het verkooprecord dat het bedrijf vorig kwartaal met een kwart miljoen auto’s boekte.

Die goede afzet is knap, gezien het wereldwijde chiptekort dat veel autofabrikanten raakt. Volgens Ives zag Tesla dat tekort aankomen en is hooguit sprake van „wat tegenwind” op de korte termijn. Dat is van belang, omdat die chips voor Tesla elementaire bouwstenen zijn. Tesla gebruikt volgens analist Houchois relatief veel geavanceerde chips, die het bedrijf in toenemende mate zelf ontwerpt.

Naast de levering van chips ziet Houchois nog twee punten van zorg. Tesla was een pionier en lange tijd toonaangevend, maar krijgt in toenemende mate concurrentie van andere elektronische auto’s – zoals die van Volkswagen. Ook kijkt hij kritisch naar de bonus van Elon Musk. De Teslatopman krijgt geen salaris, maar heeft wel recht op goedkope opties bij het behalen van gestelde doelen. De waarde van dit beloningspakket kan oplopen tot vele miljarden dollars. Met de huidige hoge beurskoers moet Tesla dan dure aandelen inkopen of nieuwe stukken uitgeven. In beide gevallen is dat ongunstig voor zittende beleggers.

Woensdagavond maakt Tesla de volledige derdekwartaalcijfers bekend.