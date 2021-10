Purmerend snel aardgasvrij? Gaat lukken, zegt de wethouder. Nee hoor, zeggen de ambtenaren

Wat is het nieuws? De plannen van de gemeente Purmerend om woningen in de wijk Overwhere-Zuid van het gas af te halen zijn onrealistisch . Dat zeggen (oud-)ambtenaren van de Noord-Hollandse gemeente tegen NRC.

. Dat zeggen (oud-)ambtenaren van de Noord-Hollandse gemeente tegen NRC. Het gaat om een vooraanstaand project in het kader van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). De ambtenaren noemen de planning onhaalbaar en het project buitensporig duur .

. Onderdeel van de vervolgplannen, waarmee ruim 1.100 gebouwen van het gas afgekoppeld moeten worden, was dat uiterlijk 28 september 2021 genoeg bewoners hun huis aardgasvrij wilden maken. Verantwoordelijk wethouder Paul van Meekeren (Duurzaamheid, D66) heeft de deadline verplaatst naar 31 januari 2022 .

De ambtenaren stellen dat de wethouder al vorig jaar wist dat de septemberdeadline niet haalbaar was. Dat hij de planning toch doordrukte, had te maken met zijn wankele positie vanwege eerdere projectvertraging. Volgens Van Meekeren is een proeftuin als het PAW nou eenmaal „omgeven met veel onzekerheden".

Gezeten onder een systeemplafond, voor een witte, kale muur, kijkt Paul van Meekeren naar zijn scherm. De wethouder Duurzaamheid (D66) van Purmerend ziet en hoort hoe de raadsleden van de Noord-Hollandse gemeente in de digitale vergadering een voor een de beurt krijgen. Ze stemmen over zijn plannen voor het verder aardgasvrij maken van de wijk Overwhere-Zuid. Het heeft lang geduurd, maar nu is het eindelijk zover.

Het is donderdag 22 april 2021, en het voorstel dat nu aan de gemeenteraad voorligt, heeft maanden vertraging opgelopen. De Purmerendse wijk doet mee aan het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van Binnenlandse Zaken om te onderzoeken hoe Nederlands ‘gebouwde omgeving’ van het gas af kan.

De gemeente heeft voor haar ‘proeftuin’ 7,3 miljoen euro subsidie gekregen van het Rijk en geldt als een voorloper. In oktober 2019 was Purmerend de eerste die bestaande particuliere woningen in een pilotwijk van het gas afkoppelde. Die eerste fase was een triomf: er werden 88 huizen aardgasvrij gemaakt.

Een jaar later onthulde NRC echter dat het project tijdelijk was stilgelegd. Terwijl de werkzaamheden voor het afkoppelen van de overige ruim 1.100 gebouwen in de wijk al hadden moeten beginnen, was het stil op straat in Overwhere-Zuid. Oorzaken: hoog oplopende kosten, gebrek aan geld en problemen met de planning.

Het nieuws kostte Van Meekeren bijna de kop. Raadsleden waren boos dat ze uit de media de vertraging moesten vernemen. De motie van wantrouwen die tegen hem werd ingediend, kreeg de steun van de voltallige oppositie.

De wethouder zei daarop in november met een evaluatie te komen van de eerste fase van het project en een uitvoeringsstrategie voor de tweede fase. November werd december, en toen de ambtelijke rapporten eenmaal gepubliceerd waren, werd het geplande debat uitgesteld naar april 2021.

Op deze donderdagavond stemt de raad dan toch over het voorstel van Van Meekeren. Het wordt met 28 tegen 8 stemmen aangenomen.

Daarmee kan het veelbelovende project eindelijk verder. Direct gloort de eerste deadline. Op 28 september, zo heeft Van Meekeren beloofd, moet 85 procent van de bewoners wier huis op de nominatie staat aardgasvrij te worden gemaakt, met de gemeentelijke plannen hebben ingestemd. Is het minder, dan moet de wethouder weer met de raad in overleg.

Het blijkt opnieuw een te strakke planning. Op 14 september van dit jaar schrijft Van Meekeren in een update aan de raad dat „deze deadline erg scherp is gekozen. In overleg met en op verzoek van de partners [...] hebben wij de voorbereidingsperiode daarom verlengd tot 31 januari 2022”. Als belangrijkste reden draagt de wethouder de coronacrisis aan, waardoor contact met bewoners over hun woonsituatie en de daarbij passende aardgasloze mogelijkheden lastig is.

Van Meekeren wist echter al veel eerder dat hij de nieuwe deadline niet ging halen. Dat zeggen (oud-)ambtenaren tegen NRC, die vier van hen sprak en interne communicatie kon inzien. Het ambtelijk apparaat van de Noord-Hollandse gemeente maande de wethouder vorig jaar meer tijd te nemen voor het vervolg van het project, liefst een jaar. In plaats daarvan werden het vijf maanden, volgens zijn ambtenaren omdat Van Meekeren een goede beurt wilde maken in aanloop naar de naderende gemeenteraadsverkiezingen. Die staan, vanwege een gemeentelijke herindeling, gepland op 24 november.

Projectleider op non-actief

De botsing tussen de wethouder en zijn ambtenaren leidde onder meer tot het ontslag van een nieuwe projectleider afgelopen juni, vertellen de ambtenaren wier namen bij de redactie bekend zijn. Hij was maar vier maanden in dienst voordat hij werd weggestuurd omdat hij zei dat het project niet sneller kon worden uitgevoerd.

Daarin had de projectleider gelijk, zegt een van zijn ex-collega’s. „Bewoners zijn niet in staat in een paar maanden een goede afweging te maken over van het gas afgaan. En daar ben je wel afhankelijk van. Dit ging nooit werken.”

Maar dat wilde de wethouder niet horen, zegt een ander. „Het ontslag was een politieke afrekening.”

De projectleider zelf, Paul Stolzenburg, zegt dat hij op non-actief is gesteld „omdat de wethouder het niet eens was met mijn aanpak”. Stolzenburg wilde het project professionaliseren, maar dat werd niet gewaardeerd, zegt hij. „Ik concludeerde dat de financiële huishouding en de planning van het project niet op orde zijn, en dat er niet transparant gecommuniceerd werd over de besteding van belastinggeld. Het is in de basis een nuttig maatschappelijk project, maar in de praktijk diende het vooral om de wethouder politiek in het zadel te houden.”

Van Meekeren wil niet ingaan op het ontslag omdat het een „persoonlijke kwestie” is, schrijft hij. Wel schrijft hij dat de aankomende gemeenteraadsverkiezingen „geheel buiten dit of ieder ander project” staan. De planning is volgens hem in samenspraak met betrokken partners bepaald. „Wij gingen er [vijf maanden voor 28 september] vanuit dat deze datum haalbaar was.”

Aansluitkosten

Niet alleen over het ontslag van Stolzenburg en de onhaalbare planning bestaat onvrede binnen de ambtelijke organisatie van Purmerend. Meerdere ambtenaren hebben grote moeite met de uitvoeringsstrategie, die ze niet realistisch achten. Zo zijn er de hoge kosten voor aansluiting van de woningen op het warmtenet in de gemeente. Volgens twee ambtenaren bedroegen die kosten voor 85 woningen in de afgeronde eerste fase meer dan 1 miljoen euro. Daarover is niet gecommuniceerd met de gemeenteraad.

Het enige wat de gemeente er over meldt is dat Stadsverwarming Purmerend (SVP), het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het warmtenet en waarvan de gemeente enig aandeelhouder is, deze kosten heeft betaald. Om hoeveel geld het precies gaat, is nergens terug te vinden. Wel is in de uitvoeringsstrategie vastgelegd dat SVP in het vervolg van het project 373.000 euro krijgt voor al gedane uitgaven, en ook voor toekomstige aansluitkosten een bijdrage van de gemeente ontvangt. Die kosten zijn begroot op bijna 4 miljoen euro.

De ambtenaren vrezen dat de vervolgfase veel duurder zal uitpakken dan begroot, terwijl op de begroting van het project al een tekort van meer dan 1 miljoen euro prijkt. „De [aansluitkosten van de pilotwijk] zijn stukken hoger dan gecommuniceerd. De [rest van het project] is vele malen groter qua woningaantal, dit baart mij zorgen”, schrijft een van hen aan NRC.

Van Meekeren verwijst voor de aansluitkosten naar de SVP. „Vragen over hun kosten zijn niet aan mij om te beantwoorden.” De bijdrage aan SVP voor de aansluitkosten noemt hij „volledig in lijn met het doel van de Rijksbijdrage”. SVP is maandag, nadat de wethouder naar het bedrijf doorverwees, om een reactie gevraagd maar heeft niet gereageerd.

Onder de ambtenaren leven ook zorgen over de gemiddelde aansluitkosten die in de begroting zijn opgenomen. Een ambtenaar van de financiële afdeling vindt het noemen van die bedragen voorbarig. „Gaandeweg leren we hoe die kosten tot stand komen, maar ze veranderen nog elke dag. Allerlei aannames over de kosten worden te snel gedaan. We hadden ze niet als definitief cijfer moeten noemen, maar in een bandbreedte.”

Volgens Van Meekeren is de begroting niet gebaseerd op de gemiddelde aansluitkosten per woning: „De raming is (uiteindelijk) uitgedrukt in de gemiddelde kosten per woning. Dit is wat mij betreft niet meer dan een presentatiekwestie”, schrijft hij.

In de uitvoeringsstrategie staat dat alle cijfers „globaal” zijn. Toch is het projectbudget gebaseerd op totale kosten die de uitkomst zijn van de gemiddelde aansluitkosten vermenigvuldigd met het aantal woningen. Dat met zo weinig zekerheid een project met miljoenen euro’s subsidie is onderbouwd, hoort volgens Van Meekeren bij een proeftuin. „Uiteraard is dit project omgeven met veel onzekerheden.”

Over verkiezingen heengetild

Bij de ambtenaren heerst ook nog verwondering over de beslissing sommige belangrijke besluiten uit te stellen. „Er is voor gekozen bepaalde zaken niet in de uitvoeringsstrategie op te nemen”, zegt een van hen. Als voorbeeld noemt hij de financiering van verduurzamingsmaatregelen nadat de subsidiepot van het project leeg is. Nu is het plan te stoppen met het project als het subsidiegeld is opgemaakt.

„Dat kun je niet maken tegenover de bewoners in de wijk die niet aan de beurt komen voor die tijd”, zegt de ambtenaar. „Mensen houden er al jaren rekening mee dat hun huis van het gas af gaat. Dan kun je niet opeens zeggen dat je voor het aardgasvrij maken van je huis pakweg 10.000 euro moet gaan betalen.”

Volgens hem spelen de aankomende gemeenteraadsverkiezingen hier weer een rol. „Zoals we in gemeenteland zeggen: als je een beslissing niet begrijpt, dan is het politiek. Zo vlak voor de verkiezingen een discussie voeren over zo’n heet hangijzer als een eigen bijdrage, dat wil je niet.”

Er ligt een beleidsdocument genaamd Transitievisie Warmte klaar met plannen voor na de proeftuin, reageert Van Meekeren, alleen heeft de gemeenteraad die nog niet vastgesteld. De bewoners is expliciet gemeld dat het project stopt als het geld op is, schrijft de wethouder. „Er is geen rest van het project na de proeftuin.” De gemeenteraad heeft bovendien bepaald dat het bewoners niets mag kosten, schrijft hij. „Als bewoners zelf voorbereidingen treffen, doen ze dat uit eigen keuze.”

Intussen loopt het project Purmerend Gasvrij alleen maar meer vertraging op. Het aardgasvrij maken van alle 1.276 woningen in Overwhere-Zuid in 2022 gaat niet gehaald worden, zo werd vorig jaar al duidelijk. Niet erg, zei wethouder Van Meekeren destijds, „want het gaat mij erom dat we in 2050 van het gas af zijn”.

Inmiddels zal het tot minimaal het voorjaar van 2022 duren voordat de werkzaamheden van de tweede fase kunnen beginnen, als tenminste genoeg bewoners meedoen.

Volgens Van Meekeren heeft Purmerend nog altijd de ambitie heel de gemeente aardgasvrij te maken. Maar van de wens van de gemeente een lichtend voorbeeld te maken in de energietransitie is weinig meer over, zegt een van zijn ambtenaren. „Purmerend wil niet langer een voorloper zijn. De gemeente wil terug naar de luwte van de middengroep.”

Van het Gas af Volgens het in 2019 gesloten Klimaatakkoord moet een op de vijf Nederlandse huizen en gebouwen in 2030 van het gas af zijn.NRC heeft twee jaar lang onderzocht wat deze transitie kost en oplevert in woonwijken die vooroplopen bij het afscheid van aardgas. Om de paar maanden volgde NRC de voortgang in Groningen, Rotterdam, Purmerend, Terheijden en Ermelo in nieuwe reportages. Daarnaast maakte NRC in achtergrondverhalen en analyses de balans op van het kabinetsbeleid rond aardgasvrije wijken. In deze slotreeks maakt NRC de balans op wat in de vijf pilotwijken is bereikt.

