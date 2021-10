Omzetverlies Philips door problemen met slaapapneu-apparatuur

De omzet van Philips is in het derde kwartaal van dit jaar met 7,6 procent teruggelopen vergeleken met een jaar eerder. In totaal behaalde het bedrijf een omzet van 4,2 miljard euro. Philips denkt dat de jaaromzet en winst lager zullen uitvallen dan aanvankelijk verwacht. Een belangrijke oorzaak daarvoor is de omvangrijke terugroepactie van slaapapneu-apparaten die mogelijk onveilig zijn, zo maakte Philips maandag bekend in een verklaring. In september is de Eindhovense firma begonnen met het vervangen van duizenden apneumachines, omdat er mogelijk deeltjes kunststofschuim in de longen van de gebruikers terechtkomen.

Lees ook: De onzekerheid over de risico’s van de apneu-apparaten van Philips blijft nog wel even voor de gebruikers

Het bedrijf verkoopt de slaapapneumachines al meer dan tien jaar. Wereldwijd is nu een terugroepactie opgezet, waarvoor een half miljard euro is gereserveerd. Er zijn in de afgelopen jaar zo’n 3 tot 4 miljoen machines in gebruik in meer dan 130 landen. In Nederland zijn zo’n 50.000 gebruikers van het apparaat. Bij slaapapneu vallen de luchtwegen dicht tijdens de slaap, daardoor kan de ademhaling haperen. Het Philips-apparaat blaast via een masker lucht in de mond en neus van de gebruiker, waardoor er minder sprake is van pauzes tijdens de slaap.

In augustus plaatste de Amerikaanse toezichthouder FDA het product in de hoogste risicocategorie. Naast het verbrokkelende schuim zouden er mogelijk kankerverwekkende gassen vrijkomen. Philips liet miljoenen machines terugroepen, waarvan er volgens het bedrijf inmiddels 250.000 zijn gerepareerd of vervangen. De hele terugroepactie zal naar verwachting een jaar in beslag nemen. In de Verenigde Staten voert het bedrijf testen uit waaruit moet blijken op welke manier de schuimdeeltjes in het lichaam komen. Volgende maand komen daarvan de eerste resultaten naar buiten.