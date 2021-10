OM: Peter R. de Vries werd vermoord met omgebouwd gaspistool

De politie heeft het wapen gevonden waarmee Peter R. de Vries vrijwel zeker op dinsdag 6 juli van dit jaar is beschoten. Dat heeft het Openbaar Ministerie maandagochtend bekendgemaakt tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen de twee verdachten van de moord: Delano G. en Kamil E. uit Polen.

Het gaat om een omgebouwd gaspistool dat in de vluchtauto is aangetroffen en waarop het DNA van de 21-jarige verdachte Delano G. is aangetroffen. Een kogel in het hoofd van misdaadverslaggever Peter R. de Vries is hem uiteindelijk fataal geworden, zo blijkt volgens het OM uit een rapportage over de oorzaak van zijn dood.

Delano G. heeft vooralsnog geen verklaringen afgelegd over zijn mogelijke betrokkenheid bij de schietpartij die heeft geleid tot de dood van Peter R. de Vries. De Pool Kamil E. stelt dat hij niet wist dat hij op die bewuste dinsdag betrokken zou zijn bij een moordaanslag. Volgens zijn advocaten is er ook geen bewijs gevonden dat hij van tevoren op de hoogte zou zijn geweest van de aanslag. Het OM stelt dat Kamil E. een week voor de aanslag een voorverkenning zou hebben gedaan, zoals NRC en Der Spiegel in augustus hebben gemeld. Volgens het OM is hij te zien op camerabeelden van die dag.

Kamil E. ontkent dat hij de week daarvoor op de plaats delict is geweest. Zijn advocaten willen de camerabeelden van die dag kunnen bestuderen om aan te tonen dat zijn verhaal klopt. Dat verweer is van belang omdat Kamil E. door het OM wordt beschuldigd van medeplegen van de moord waardoor hij juridisch net zo verantwoordelijk is voor de dood van De Vries als schutter Delano G. Hij zal daarover nader worden gehoord.

Volgens het OM is het strafdossier zo goed als gereed en op basis daarvan verwacht de rechtbank dat de strafzaak inhoudelijk in mei of juni kan worden afgehandeld. Of dat lukt hangt onder meer af van de vraag of de verdediging nog veel onderzoekswensen heeft. De advocaten van Delano G. hebben in dit verband bezwaar aangetekend tegen het feit dat iedereen in het strafdossier volledig anoniem is. Dat geldt voor getuigen, maar ook voor agenten die de verdachten hebben aangehouden, de onderzoeksrechter die leiding heeft gegeven aan het onderzoek en deskundigen die wapensporen hebben onderzocht en de doodsoorzaak van De Vries hebben vastgesteld.

Volgens de verdediging is een dergelijke verregaande vorm van anonimisering is strijd met de wet omdat het bepaalde cruciale elementen in het dossier oncontroleerbaar maakt. Als het OM vasthoudt aan die anonimiteit willen de advocaten van Delano G. een groot aantal getuigen oproepen, zo hebben ze maandag aangekondigd.