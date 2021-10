Nabestaanden van Peter R. de Vries zitten pal achter de – ogenschijnlijk onaangedane – verdachte

Gekleed in een hagelwit overhemd, een afgewassen spijkerbroek en witte Nikes loopt Delano G. maandag rond tien uur een tot de nok toe gevulde rechtszaal van de rechtbank in Amsterdam binnen. De 22-jarige Delano – klein van stuk met een goed verzorgde donkere baard – heeft volgens het Openbaar Ministerie op 6 juli van dit jaar in de Amsterdamse Lange Leidse Dwarsstraat de schoten gelost die Peter R. de Vries negen dagen later fataal zijn geworden.

Dochter en zoon van de misdaadverslaggever – en vertrouwenspersoon van Nabil B., kroongetuige in de zaak tegen Ridouan Taghi – zitten samen met hun moeder en een aantal advocaten pal achter de verdachte als hij zijn camelkleurige colbert ogenschijnlijk onaangedaan over zijn stoel hangt en gaat zitten. Hij kijkt strak voor zich uit als de rechtbankvoorzitter bij aanvang van de zitting de nabestaanden toespreekt: „Het zal voor u een moeilijke en beladen dag zijn.”

Omgebouwd gaspistool

Naast Delano G. zit de 35-jarige Pool Kamil E. Hij is gekleed in een wit overhemd met ruitjespatroon, een grijs-bruine pantalon en instappers. Hij heeft volgens het OM de vluchtauto bestuurd waarin de verdachten nog geen uur na de aanslag zijn aangehouden op de A4 bij Leidschendam.

In de vluchtauto, een gestolen Renault Kadjar, worden twee vuurwapens gevonden waaronder het vermoedelijke moordwapen. Het is een omgebouwd gaspistool waarmee volgens het OM De Vries meerdere keren is beschoten. Een kogel in het hoofd is hem fataal geworden. Op de handen van de twee verdachten zijn kruitsporen gevonden en in de auto is kleding gevonden die voldoet aan de beschrijving van getuigen die de schietpartij hebben gezien.

Getuigen geanonimiseerd

Met die getuigenverklaringen is wel wat aan de hand, zo vertelde de advocaat van Delano G. Alle getuigenissen zijn geanonimiseerd, net als de namen van de agenten die hen hebben ondervraagd. Ook de onderzoeksrechter en de officieren van justitie die leiding hebben gegeven aan het opsporingsonderzoek blijven anoniem, net als de deskundigen die sporenonderzoek hebben gedaan naar de wapens en de doodsoorzaak van Peter R. de Vries.

Volgens de advocaat is vanwege die werkwijze het onderzoek nauwelijks te controleren. „We zijn niet blind voor zorgen die bestaan over veiligheid bij mensen die zijn betrokken bij dit onderzoek”, aldus de advocaat van Delano G. Maar zijn cliënt heeft recht op een dossier waarvan de inhoud gecontroleerd kan worden. „Dat is nu onmogelijk.”

Omvangrijke tatoeage

De advocaten van Kamil E. willen dat het dossier wordt aangevuld, onder andere met camerabeelden en afgeluisterde telefoongesprekken die de Pool voerde vanuit de gevangenis met zijn partner en moeder. Dat verzoek heeft alles te maken met het vermoeden van het OM dat Kamil E. een week vóór de schietpartij een voorverkenning deed bij de parkeergarage waar De Vries is beschoten.

Naar aanleiding van een tip van een medewerker van de garage zijn camerabeelden van die dag opgevraagd. Daarop is volgens het OM verdachte Kamil E. herkend, onder meer op basis van de omvangrijke tatoeage in zijn nek. Kamil E. ontkent dat hij op die bewuste dag in Amsterdam is geweest en heeft volgens zijn advocaten geprobeerd die dag te reconstrueren met zijn partner en moeder. De beschuldiging dat hij op die manier een alibi probeert te construeren, verwerpen ze.

In het Pools

Kamil E. zelf vertelt op een vraag van de rechter dat hij op de dag van de schietpartij met Delano G. naar Amsterdam is gereden en daar in de buurt van de plaats delict met hem naar de McDonalds is geweest. Hij ontkent dat hij wist wat het doel was van de trip naar Amsterdam. „Ik ben niet betrokken bij die moord en ik heb ook niet geschoten”, zegt hij in het Pools.

Het verzoek van zijn advocaten om zijn voorlopige hechtenis te schorsen is door de rechtbank afgewezen. Bij de volgende tussentijdse zitting in december zullen alle wensen worden besproken die de verdediging nog heeft. De strafzaak wordt uiterlijk in juni van 2022 behandeld en, als het aan de rechtbank ligt, zoveel eerder als mogelijk is.