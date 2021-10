Met reserve-azc’s is paniekvoetbal bij opvang asielzoekers niet nodig

Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, uitte vorige week zijn zorgen over de te grote aantallen asielzoekers waar de centrale noodopvang mee te kampen heeft en waardoor honderden van hen op stretchers en stoelen de nacht moeten doorbrengen. Hij bekritiseerde met name de rijksoverheid, in het bijzonder staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD), omdat die gemeenten opzadelt met problemen die Den Haag doelbewust creëert. Hij herhaalt daarmee een oude klacht, namelijk dat het ministerie van Justitie weigert een permanente opvang in stand te houden, waardoor gemeentes steeds weer voor problemen worden gesteld.

Leo Lucassen is directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

Zo betoogden het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Haarlemse burgemeester Jos Wienen, namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), al in mei 2017 dat er een einde moest komen aan het steeds weer openen en sluiten van azc’s. In plaats daarvan zouden er ‘reserve-azc’s’ moeten komen waardoor toestanden zoals nu in Ter Apel kunnen worden vermeden. Een bijkomend voordeel is dat gemeenten, en hun inwoners, weten waar ze aan toe zijn en steeds terugkerende debatten over het openen van centra verleden tijd zijn.

Hoewel het per definitie onmogelijk is te voorspellen hoe de aantallen zich in de toekomst precies zullen ontwikkelen, laat een blik op de cijfers van de afgelopen tien jaar zien dat, met uitzondering van de piek in 2015 (als gevolg van de extreme repressie in Syrië) en het coronadal in 2020, de maandelijkse aanmeldingen tussen de 1.500 en 2500 schommelen.

PVV-corvee

Dat de regering niettemin volhardt in het sluiten van locaties zodra de cijfers maar even afnemen, is niet zozeer het gevolg van een gebrek aan kennis of inzicht, maar wordt in hoge mate gedreven door de wens uit te stralen dat Nederland zo min mogelijk asielzoekers zou moeten opvangen. Of, zoals het laatste verkiezingsprogramma van de VVD het stelt, dat vluchtelingen in principe in de eigen regio moeten worden opgevangen en alleen uitgenodigde vluchtelingen welkom zijn.

Lees ook: De asielopvang is altijd krap, en snel overvol

Het restrictieve standpunt van deze partij is allang niet meer te typeren als ‘PVV-corvee’, bedoeld om radicaal en xenofobisch rechts de wind uit de zeilen te nemen, maar heeft zich in de afgelopen jaren een permanente plek veroverd in het hart van de liberale politiek. En met de VVD is ook het CDA, zeker op het punt van migratie, steeds meer naar rechts opgeschoven.

Dat blijkt verder uit het idee, ook terug te vinden in het VVD-verkiezingsprogramma, dat het Vluchtelingenverdrag uit 1951 bedoeld was voor tijdelijke veilige opvang, maar dat dat in de loop van de tijd verworden is tot een recht van permanente vestiging. In werkelijkheid is het uitgangspunt van het VN-verdrag echter juist het laatste: mensen de kans geven vol gerechtigd burger te worden in het land van opvang.

Er spelen echter nog twee andere factoren een rol. Om te beginnen de angst voor ‘aanzuigende werking’, oftewel het idee dat als je het hier te gemakkelijk maakt, er alleen maar meer asielzoekers zullen komen. Zoals de migratierecht-deskundige Carolus Grütters op 15 augustus in NRC betoogde laat onderzoek echter zien dat dat fenomeen helemaal niet bestaat en er geen oorzakelijk verband is tussen de aard en mate van de opvang en de komst van asielzoekers. Toch is het beleid sinds de jaren negentig, toen de aantallen een stuk hoger waren dan in het afgelopen decennium, doordesemd van de aanzuigende-werking-mantra Staatssecretarissen (toen vooral van PvdA-huize) hoopten ook toen dat berichten over overvolle centra en asielzoekers die in maïsvelden moesten overnachtten (in 1994) ertoe zouden leiden dat anderen het wel uit hun hoofd zouden laten deze kant op te komen.

Doorstroom naar huur

Tot slot wordt de huidige situatie in azc’s nog verergerd door het gebrek aan doorstroming van statushouders naar sociale huurwoningen. Dat probleem is veroorzaakt door de beslissing van de afgelopen kabinetten Rutte om de woningmarkt te liberaliseren en een deel van de corporatiewoningen, bedoeld voor mensen met een kleine beurs, aan (buitenlandse) beleggers te verkopen.

De noodkreet van de burgemeester van Westerwolde kent dus een lange voorgeschiedenis, maar is in de afgelopen tien jaar wel verergerd door een combinatie van neo-liberaal woningbeleid en een toenemend xenofobisch migratie- en asielbeleid, met het debacle rond de Afghaanse tolken als meest recente voorbeeld. Hoewel de oplossing, een permanente opvang voor 25.000-30.000 mensen, eenvoudig is, kiest het kabinet bewust voor permanent paniekvoetbal. En dat vergroot alleen maar het onbehagen bij dat deel van de kiezers dat toch al weinig opheeft met migranten en vluchtelingen.