Leer leven met dure huizen in de grote steden

Je kunt geen krant openslaan zonder dat de ernst van de situatie op de woningmarkt in geuren en kleuren uiteengezet wordt. Een koophuis is voor starters onbereikbaar. Demonstranten, zoals zondag in Rotterdam, spreken schande van partijen die woningen kopen, niet om erin te wonen maar om ze te verhuren. Een nuchtere analyse heeft het onderspit gedolven.

Coen Teulings is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. ESB publiceerde een langere versie van dit artikel.

Tussen 2000 en 2020 zijn de woningprijzen landelijk volgens CBS-cijfers met 94 procent gestegen. Dit lijkt veel, maar het laat zich eenvoudig verklaren door twee factoren: inflatie en rente. De rentedaling leidt bij gelijkblijvende vraag en aanbod en dus een constante huur tot hogere woningprijzen. In de vier grote steden en Groningen gaat de prijsstijging echter ver boven dit gemiddelde uit. Hier neemt ook de bevolking sterk toe. Qua vierkante meter prijzen is Amsterdam binnen Nederland een klasse apart. De prijzen zijn daar zo hoog, dat mensen uitwijken naar omliggende gemeenten, zoals Haarlem. Ook daar stijgen de prijzen.

De woningprijzen in de hoofdstad zijn echter gematigd vergeleken met ‘topsteden’ elders in Europa, zelfs vergeleken met de Scandinavische landen. Net zoals elders, is de volksverhuizing richting Amsterdam en Utrecht het gevolg van de regionale concentratie van hoger opgeleiden. Het aandeel hoger opgeleiden ligt daar ver boven het landelijk gemiddelde. Die concentratie heeft grote economische voordelen, waarvan het hele land profiteert via hogere belastingopbrengsten. Het verhoogt de productiviteit van hoger opgeleiden: het geheel produceert meer dan de som der delen. Beleid om deze concentratie tegen te gaan, zoals vroeger de spreiding van rijksdiensten, stelt deze voordelen in de waagschaal.

Dat hoger opgeleiden een voorkeur hebben voor de centra van Amsterdam en Utrecht maakt grootscheepse landelijke nieuwbouwprogramma’s ineffectief. Deze centra ontlenen hun aantrekkelijkheid aan allerlei factoren: betere banen, een station, winkels, culturele voorzieningen en horeca. Hoe verder van dit centrum verwijderd, des te minder het profijt en des te lager dus de waarde van het vastgoed. Het is de bekende makelaarswijsheid ‘locatie, locatie, locatie’. Iedereen wil in deze stadscentra wonen, maar juist daar is bijbouwen onmogelijk. Bijbouwen aan de stadsranden is nuttig, maar heeft nauwelijks effect op de woningprijzen in het centrum. We zullen dus met deze hoge prijzen moeten leren leven.

Deze verklaring voor de hoge woningprijzen verandert niets aan de werkelijkheid voor starters: zonder ‘jubelton’ van hun ouders is kopen onmogelijk. Als we louter kijken naar de daling van de rente (dus bij gelijkblijvende huren) is wonen voor hen niet per se duurder geworden. De daling leidt tot hogere huizenprijzen, maar niet tot hogere woonlasten. Voor huurders blijft de huur constant. Voor kopers valt de hogere koopprijs weg tegen de lagere rente.

Risico’s zijn reëel

De rentedaling maakt kopen echter wel riskanter, zeker voor mensen zonder eigen geld. Door de hogere prijzen moeten zij meer lenen. De crisisjaren 2008-2013 hebben laten zien hoe reëel die risico’s zijn. De rentedaling vraagt daarom om een groter huursegment voor middeninkomens zonder eigen vermogen. In Duitsland is huren heel normaal. Nederland geeft de voorkeur aan kopen omdat de koper door aflossing van de hypotheek en de verwachte prijsstijging vermogen opbouwt. Die redenering veronachtzaamd het risico van kopen.

Waar de lage rente wonen niet duurder maakt doet de volksverhuizing richting Amsterdam dat wel. Binnen de ring A10 variëren de woningprijzen tussen 6.000 en 10.000 euro per vierkante meter. Een marktconforme jaarhuur is 4 procent van de woningwaarde. Een huurwoning in middensegment (750 euro huur per maand) is dan maximaal 23 tot 38 vierkante meter. Dit zijn wij in Nederland niet gewend. Iets zal dus moeten wijken.

Ofwel we nemen binnen de ring afstand van het ideaal van gemengd wonen, zoals ook elders in Europa het geval is.

Ofwel we nemen genoegen met kleinere woonoppervlakten. In Parijs wonen mensen in woningen van 30 vierkante meter of minder.

Ofwel we leggen de rekening voor wonen binnen de ring voor middeninkomens bij belastingbetalers elders in het land.

Ofwel we stoppen met de koppelverkoop van wonen en parkeren. Een parkeervergunning kost nu 15 procent van de marktwaarde. De gemeente Amsterdam huurt zelfs dure plaatsen in bij private garages. Aldus subsidieert de bewoner zonder auto die met auto. Stoppen met die subsidie zou woonlasten 10 procent verlagen.

Er is in Amsterdam en Utrecht dus behoefte aan meer kleine huurwoningen voor middeninkomens. Dit kan worden gerealiseerd door de transformatie van bestaande koopwoningen. Daarvoor zijn kapitaalverschaffers nodig die woningen kopen, opsplitsen en vervolgens verhuren. Daarvan zijn twee archetypen: prins Bernhard en het Amerikaanse investeringsbedrijf Blackstone. Opmerkelijk genoeg wil het beleid beide juist weren. Zij spelen in op de behoefte aan kleinere huurwoningen, maar dat wordt hen juist verweten: ze gaan voor het rendement. Foei!

Voor- en tegenspoed

De voorstellen op fiscaal terrein, zoals de beperking van de hypotheekrenteaftrek en de afschaffing van de jubelton, zullen daarentegen weinig verschil maken. De verhoging van de overdrachtsbelasting voor beleggers belemmert zelfs de transformatie van koop- naar huurwoningen. Het enige fiscale voorstel dat zou helpen is de door Bas Jacobs bepleitte belastingheffing over de waardestijging van een woning. Dit is op korte termijn echter onuitvoerbaar.

Op de woningmarkt gaan voor- en tegenspoed onvermijdelijk samen. De prijsstijgingen zijn voor huizenbezitters een verademing, maar voor starters een ramp. We zullen ermee moeten leren leven. De enige oplossing is meer kleine huurwoningen in de centra van Amsterdam en Utrecht. Het beleid benadert het probleem te grootschalig. Kleinschalige maatregelen hebben meer effect.