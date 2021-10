KNVB hekelt recente geweld van supporters bij wedstrijden, zoekt oplossingen samen met clubs

De KNVB heeft zich in een maandag gepubliceerde verklaring uitgesproken tegen het recente wangedrag van supporters tijdens en na wedstrijden. De voetbalbond gaat samen met alle Nederlandse voetbalclubs en andere belanghebbenden de komende dagen om de tafel om te bespreken hoe zij ongeregeldheden bij wedstrijden voortaan zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

Na zo’n tien speelrondes concludeert de voetbalbond dat er bij te veel wedstrijden problemen ontstaan. „Soms al dagen van tevoren wordt een vijandige sfeer gecreëerd waarin sommigen zichzelf lijken te verliezen”, zo staat in de verklaring. Zondag gooiden supporters tijdens de Gelderse derby tussen NEC en Vitesse lege plastic bierglazen op het veld in het Nijmeegse Goffertstadion. Kort daarna belaagden honderden NEC-fans nabij het stadion de politie met boomstronken en stenen.

„Het lijkt om een maatschappelijk en ook internationaal probleem te gaan, dat men zich na de eerder opgelegde beperkingen nu grenzeloos laat gaan”, aldus de KNVB, die daarmee op de coronamaatregelen doelt. „Dat zien wij ook terug in het voetbal.” Hoewel rivaliteit een „extra dimensie” kan geven aan het betaald voetbal, kent dit volgens de KNVB wel „duidelijke grenzen”.

De voetbalbranche is niet de enige die stappen zet naar aanleiding van ongeregeldheden door supporters. Omroep Gelderland zal voortaan alleen nog verslag doen in het stadion en niet meer daarbuiten omwille van de veiligheid van journalisten. Aanleiding voor het besluit was het geweld van supporters zondag in Nijmegen, waarbij NEC-aanhangers een Omroep Gelderland-verslaggever hebben belaagd.