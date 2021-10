‘Klimaatbewuste’ royals onder vuur om eigen voetafdruk

In aanloop naar klimaattop die eind deze maand begint in Schotland, buitelen prominente leden van het Britse koninklijk huis over elkaar heen om te laten zien dat ook zíj zich bezighouden met klimaatverandering. Dat leidt ertoe dat hun eigen voetafdruk onder de loep wordt genomen.

Zondag reikte prins William (39) voor het eerst zijn Earthshot Prize uit voor instanties die een bijdrage leveren aan het klimaat (onder andere het beboste Costa Rica en Australische inspanningen om het koraal te redden wonnen 1 miljoen pond). Enkele dagen eerder bekritiseerde de prins de door de ruimte reizende miljardairs die zich volgens hem beter zouden kunnen richten op het aanpakken van klimaatverandering.

Zijn vader prins Charles (72), die zich al decennia uitspreekt over klimaatverandering en er boeken over schreef, sprak kort daarvoor op de BBC zijn begrip uit aan klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die zichzelf aan autowegen lijmen. En zelfs koningin Elizabeth (95) liet zich onlangs ontvallen dat ze regeringsleiders die te weinig doen tegen klimaatverandering „irritant” vindt – opmerkelijk, omdat ze zich doorgaans niet uitlaat over politieke kwesties.

Lees ook dit opiniestuk: Klimaataanpak rust op ongeduld én realisme

De uitspraken van de leden van het koninklijk huis werden breed uitgemeten in Britse media en prominente klimaatactivisten spraken zich lovend uit. Zo zei de Amerikaanse oud-vicepresident Al Gore dat de koningin groot gelijk heeft en stelde natuurfotograaf Robert Irwin op Twitter dat prins William „de wereld verenigt om een positief verschil te creëren voor ons milieu”.

CO 2 -uitstoot

Maar er klinkt ook kritiek. Activisten benadrukken dat het koninklijk huis jaarlijks verantwoordelijk is voor de uitstoot van zo’n 8.393 ton CO2. Dit is ongeveer 660 keer zoveel als de gemiddelde Brit en wordt goeddeels veroorzaakt door de vele reizen die de royals maken.

„Dat de leden van het koninklijk huis tegen anderen zeggen wat ze moeten doen, zonder iets te doen aan hun eigen verbruik, is schromelijk hypocriet”, zegt monarchiecriticus Graham Smith telefonisch. „Als ze echt leiderschap willen tonen, moeten ze afstand doen van hun helikopters, hun privévliegtuigen en hun tientallen grote huizen - die vaak ook nog eens leeg staan. En overduidelijk maken dat andere rijken dat ook moeten doen.”

Royalty-expert Victoria Murphy zegt per mail dat „de meeste mensen bereid zijn te accepteren dat het niet per se realistisch is dat het koningshuis stopt met hun reizen”, die meestal op verzoek van de regering worden gemaakt. Wel denkt ze dat „mensen willen zien dat ze in praktijk brengen wat ze prediken”. „Geen privévliegtuigen gebruiken wanneer er lijnvluchten zijn, of het gebruik van elektrische voertuigen implementeren, zijn dingen die ze kunnen doen als ze niet willen dat hun levensstijl afleidt van het effectief benadrukken van deze problemen.”

Ze presenteren zichzelf graag als klimaatkampioenen, maar ze weigeren zelf enige luxe in te leveren Graham Smith monarchiecriticus

De Britse natuurwetenschapper Chris Packham stelt tegenover The Daily Mail dat de koninklijke familie, die volgens berekeningen van campagnegroep Wild Card zo’n 1,4 procent van al het land van het Verenigd Koninkrijk bezit, bovendien meer kan doen om met die enorme stukken land een bijdrage te leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. „Een significant gedeelte van dat land in niet-stedelijke gebieden verkeert in slechte ecologische staat”, zegt hij.

Packham wijst als voorbeeld op het Schotse Balmoral (20.000 hectare), dat oorspronkelijk een dichtbegroeid woud met een rijke biodiversiteit was, maar tegenwoordig „nog maar erg weinig bomen heeft” omdat het vooral voor jagen wordt gebruikt. Packham stelt dat het een „groots, belangrijk en betekenisvol” gebaar zou zijn als de koninklijke familie dergelijke terreinen zou laten verwilderen.

COP26

Smith wijst ook op signalen dat de koninklijke familie zich actief verzet tegen het nemen van verantwoordelijkheid. Zo bleek eerder dit jaar dat advocaten van de koningin er met een sterke lobby voor hebben gezorgd dat zij als enige landeigenaar in Schotland niet hoeft mee te werken aan de bouw van pijpleidingen voor het gebruik van hernieuwbare energie.

Lees ook: Genoeg van dertig jaar ‘blah, blah, blah’ over klimaat

En prins Charles, die wordt beschouwd als voortrekker op het gebied van klimaat binnen de koninklijke familie omdat hij zich er het langst mee bezighoudt, vloog in 2020 eens bijna 600 kilometer met een privéhelikopter om in Cambridge te praten over het verlagen van CO2-uitstoot. „Ze presenteren zichzelf graag als klimaatkampioenen, maar ze weigeren zelf enige luxe in te leveren.”

Volstrekt verrassend is het overigens niet dat de koninklijke familie zich nu zoveel uitspreekt. Op de klimaatconferentie COP26 zullen de koningin, prins Charles en prins William aanwezig zijn. En er lijkt ook wel enige verschuiving gaande: voorzichtig zetten de leden van de koninklijke familie stapjes richting een meer duurzame toekomst. Zo eet prins Charles een aantal dagen per week geen vlees meer en heeft hij zijn Aston Martin zo laten ombouwen dat die loopt op bijproducten van wijn en kaas. Ook heeft het koninklijk huis een door 100.000 Britten ondertekende petitie om hun landgoeden te laten verwilderen aangenomen. Hoe de royals naar Glasgow reizen, is nog onbekend.