Informateurs willen gedupeerden Toeslagenaffaire betrekken bij kabinetsformatie

Informateurs Wouter Koolmees (D66) en Johan Remkes (VVD) willen gedupeerden van de Toeslagenaffaire en de Groningse gasproblematiek betrekken bij de formatie. Dat bleek zojuist tijdens een persconferentie over de voortgang van de formatie. Volgens Koolmees is het belangrijk om van gedupeerden te horen „wat er beter kan en anders moet” in de relatie tussen burger en overheid. Ook onder anderen onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt, voormalig CDA-lid en een van de voorvechters van een nieuwe bestuurscultuur, is uitgenodigd voor een gesprek.

De kop van het formatieoverleg tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is eraf, aldus Koolmees, maar er is nog „veel werk te verrichten”. De formerende partijen hebben inmiddels zeker één keer inhoudelijk gesproken over „alle belangrijke onderwerpen”, zoals de stikstofproblematiek, veiligheid, klimaat en medisch-ethische kwesties. Volgens Koolmees zijn er echter nog geen knopen doorgehakt. D66 weigerde aanvankelijk deel te nemen aan een nieuw kabinet met de ChristenUnie vanwege het verschil in visie op het gebied van medisch-ethische thema’s, zoals abortus en euthanasie.

‘Nieuwe bestuursstijl’

Volgens Koolmees staat de volgende fase van de formatiebesprekingen in het teken van „verdieping”. Hij benadrukte opnieuw het belang van „een nieuwe bestuursstijl” en „het versterken van de rechtsorde”. Ook Remkes benadrukte opnieuw dat hij en Koolmees zich inzetten voor een „een geheel nieuwe werkwijze”, waarbij wordt toegewerkt naar een beknopt coalitieakkoord en regeerprogramma. Het doel blijft: meer afstand creëren tussen het kabinet en de Tweede Kamerfracties van de coalitiepartijen. Ook moeten oppositiepartijen meer invloed kunnen uitoefenen op het kabinetsbeleid en de uitvoerbaarheid van de plannen.

Of de formatie nog lang zal duren, is volgens Remkes niet te zeggen. Wel zegt hij te merken dat partijen „vaart willen maken”. Zo zou er „intensief worden overlegd, ook al is dat niet altijd zichtbaar” en is er bij „iedereen de wil om serieus stappen vooruit te zetten”.