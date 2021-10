Huiseigenaren hebben gemiddeld 14 keer meer spaargeld dan huurders

Een gemiddelde huiseigenaar had in 2020 veertien keer meer geld op de bank dan een gemiddelde woninghuurder. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Woningbezitters hebben in de afgelopen tien jaar gemiddeld steeds meer spaargeld opgebouwd, terwijl het vermogen van huurders ongeveer gelijk is gebleven.

Het gemiddelde vermogen van woningbezitters is vorig jaar gegroeid tot ruim 36.000 euro, terwijl het spaargeld van huurders al jaren rond de 2.500 euro blijft hangen. De waarde van het huis is in deze cijfers niet meegerekend.

Zes op de tien huishoudens met een huurwoning hebben geen of een heel klein vermogen, laten de cijfers zien. Daarnaast heeft die groep vaker een studieschuld en nauwelijks andere vormen van vermogen, zoals geld in een onderneming. Bijna een derde van de woningbezitters heeft dat wel.

Er is ook een groot verschil te zien tussen leeftijdsgroepen. Jonge huurders, van 25 jaar of jonger, hebben minder vermogen en vaker schulden. Jonge Nederlanders hebben dan ook zelden een eigen huis. Van alle huishoudens onder de 25 jaar huurde vorig jaar 93 procent. Het woningbezit onder 55-plussers is juist fors gestegen in tien jaar.