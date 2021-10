Hoofdredacteur Bild ontslagen vanwege ongepast gedrag tegen vrouwen

Julian Reichelt, de hoofdredacteur van de grootste krant van Duitsland, Bild , is per direct uit zijn functie gezet omdat hij zich ongepast zou hebben gedragen bij vrouwen. Dat heeft het moederbedrijf van Bild, uitgeverij Axel Springer, maandag bekendgemaakt in een verklaring. De 41-jarige Reichelt heeft privé en werkzaken niet duidelijk van elkaar gescheiden, aldus het statement, en hij heeft gelogen tegen de bedrijfstop. Reichelt ontkent alle aantijgingen.

De zaak kwam in maart naar buiten door een publicatie van de Duits krant Der Spiegel. Daarin stond dat zeker zes vrouwelijke medewerkers van Bild in de afgelopen jaren slachtoffer zouden zijn geweest van „machtsmisbruik en uitbuiting van afhankelijkheidsrelaties” door Reichelt. Ook zou de hoofdredacteur zich schuldig hebben gemaakt aan pestgedrag. Zondag schreef The New York Times dat Reichelt een affaire had met een elf jaar jongere stagiaire. „Zo gaat het altijd bij Bild”, had zij volgens de Amerikaanse krant aan de politie verklaard. „Wie met de baas naar bed gaat, krijgt een betere baan.” In 2017 werd de stagiaire door Reichelt gepromoveerd; op dat moment zouden ze nog een relatie met elkaar hebben gehad.

Axel Springer heeft de verdenkingen tegen de hoofdredacteur door een extern advocatenkantoor laten onderzoeken. Na de publicatie van Der Spiegel afgelopen voorjaar gaf de uitgeverij Reichelt een tweede kans omdat er geen sprake zou zijn geweest van „onvergeeflijke fouten”. Omdat hij zijn gedrag sindsdien niet zou hebben gebeterd, en nog altijd geen duidelijk onderscheid zou maken tussen privé en werk, moet hij nu alsnog vertrekken. Ook heeft hij volgens Axel Springer gelogen tegen de raad van bestuur, al is niet bekend waarover. Reichelt zal bij Bild worden vervangen door de 37-jarige Johannes Boie, momenteel hoofdredacteur van de krant Welt am Sonntag.