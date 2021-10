Gematigde zwarte wegbereider die werd gemangeld tussen haviken

Al lang voordat de VS in 2008 hun eerste zwarte president kozen, effende Colin Powell hiervoor de weg. Relatief plots en zonder veel ophef drong de talentvolle generaal eind jaren tachtig door tot de top van het overwegend witte politiek-militaire establishment – om de daaropvolgende decennia alleen maar hoger op te klimmen. Van Nationaal Veiligheidsadviseur onder Reagan, tot hoogste legerchef van Bush sr. en geplaagd minister van Buitenlandse Zaken onder diens zoon Bush jr. Steeds was hij de eerste Afro-Amerikaan in die functie.

Dat Powell, die deze maandag op 84-jarige leeftijd aan de gevolgen van Covid-19 overleed, zijn fraaie loopbaan aftrapte in het leger, is niet verrassend. In de krijgsmacht was (en is) de multiculturele samenleving veel sterker een realiteit dan in de Amerikaanse maatschappij zelf. Powell werd in lagere rangen wel geconfronteerd met racisme, met name tijdens zijn diensttijd in Vietnam. Maar hij ging dit te lijf door nóg harder te werken. In het leger zag hij die zwijgende, loyale ambitie beloond.

Op soortgelijke wijze klom hij op binnen de politieke machtskringen van Washington. Door juist zijn afkomst als zoon van Jamaicaanse migranten uit het arme Newyorkse stadsdeel South Bronx zelden in herinnering te brengen. Door juist zijn Afro-Amerikaanse achtergrond amper te benadrukken. Hij had ook weinig op met de mondigheid van de zwarte burgerrechtenbeweging, die vond hij niet effectief. Wat ook hielp: „Ik ben niet heel zwart.”

Geliefd na eerste oorlog met Irak

Powells loopbaan in Washington kreeg pas echt vaart, nadat hij in 1991 de eerste oorlog met Irak had geleid. Als topmilitair wist hij (de Republikeinse) president Bush sr. te overtuigen dat eerst een overweldigende troepenmacht gemobiliseerd moest worden, alvorens Saddam Hussein uit het kleine Koeweit te verdrijven. Het succes van deze relatief korte Operation Desert Storm maakte Powell zo geliefd onder de bevolking dat (de Democratische) presidentskandidaat Bill Clinton hem in 1992 nog probeerde te strikken als zijn running mate.

De Amerikaanse generaal Norman Schwarzkopf (links), commandant van de Amerikaanse strijdkrachten tijdens de eerste Golfoorlog, met Colin Powell, voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, in het Saoedische Dahran in december 1990. Foto Robert Sullivan / AFP

In 1995 wilde de Republikeinse partijtop graag dat Powell zich zou kandideren voor de race naar het Witte Huis. Twaalf jaar voor Barack Obama had hij zo wellicht al Amerika’s eerste zwarte president kunnen worden. Als zijn vrouw Alma hem die ambitie – uit vrees voor zijn veiligheid – tenminste niet uit zijn hoofd had gepraat. Ook Powell zelf keek er naar verluidt niet erg naar uit.

Verguisd na tweede Irak-oorlog

Zoals de eerste oorlog met Irak zijn carrière vleugels gaf, zo brak de tweede Amerikaanse operatie tegen Saddam zijn reputatie. Bush jr. vond dat zijn vader een fout had begaan door de Iraakse leider niet te verjagen en wilde die klus na de aanslagen van 11 september 2001 alsnog klaren. Een groot deel van de internationale gemeenschap was hier sceptisch over. Buitenlandminister Powell, die een veel gematigder imago had dan neoconservatieven in de regering-Bush, moest die weerstand wegnemen.

Al kort na de aanslagen van ‘9/11’ begon Washington actief de leugen te verspreiden dat Saddam Hussein over massavernietigingswapens beschikte, die in terroristenhanden zouden kunnen vallen. Powell drong lang aan op meer diplomatie en wapeninspecties, maar verloor die interne strijd kansloos.

Powell (rechts) in 2006 met andere leden van de regering van president George W. Bush (midden), vanaf links minister van Defensie Donald Rumsfeld, vicepresident Dick Cheney, en Powells opvolger als minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice, eerder Nationale Veiligheidsadviseur. Foto Evan Vucci / AP

Het dwong de immer loyale generaal op 5 februari 2003 uiteindelijk tot een infaam optreden in de VN-Veiligheidsraad, dat hij later de grootste misstap uit zijn leven zou noemen. Als ‘bewijs’ dat Saddam over antrax beschikte, toonde hij een buisje met daarin vermeende resten van dit biowapen. Na de inval in Irak zouden nimmer massavernietigingswapens worden aangetroffen.

De duif Powell had zich laten mangelen door de neoconservatieve haviken rond Bush. Toch bleef hij zijn politieke baas trouw. Pas nadat Bush in november 2004 herkozen was, trad hij af met de mededeling dat hij altijd maar één termijn had willen dienen. Was hij echter voor de verkiezingen al opgestapt, dan had dit zijn politieke baas electoraal pijn kunnen doen.

Breuk met Republikeinen

In 2008 brak hij alsnog met zijn partij. Twee weken voor de verkiezingen besloot hij niet de Republikeinse kandidaat John McCain te steunen maar diens rivaal Obama. Niet om een zwart bondje te sluiten, zoals in de media al snel werd gesuggereerd. Nee, Powell maakte zich – toen al - zorgen over de almaar rechts-populistischer koers die zijn partij insloeg. McCain gaf toe aan die radicale vleugel, vond hij, onder meer door Sarah Palin als running mate te kiezen.

Oud-minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell (links) met toenmalig president Barack Obama in het Witte Huis in 2010. Foto J. Scott Applewhite / AP

Tijdens de race van 2008 was door Republikeinen onder meer de suggestie gewekt dat Obama een moslim zou zijn. In een tv-interview waarin hij zijn steun voor de Democraat kenbaar maakte, doceerde Powell zijn belangrijkste levensles uit het leger: afkomst, ras of religie doen er niet toe. „En zelfs al was hij [een moslim]? Is er in dit land iets mis met moslim zijn? Het antwoord is: nee, zo is Amerika niet. Zou er iets mis zijn met een 7-jarig Amerikaans moslimkind dat gelooft dat hij of zij ooit president kan worden?”

Zijn oude partij zou na die verkiezingen nog veel verder naar rechts op schuiven. Powell zou in de drie volgende races steeds zijn steun uitspreken voor Democratische kandidaten. Voor Joe Biden nam hij vorig jaar zelfs een steunvideo op die werd uitgezonden op de Democratische partijconventie. Powell was na Bidens zege al te oud om nog eens minister te worden, maar loofde wel diens keuze voor generaal Lloyd Austin als (eerste zwarte) minister van Defensie, een leerling van hem. Maandag prees Austin zijn mentor op zijn beurt „als een van de geweldigste leiders die de wereld ooit meemaakte”.

