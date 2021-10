Energiearmoede? Den Haag schiet in de koopkrachtkramp

Soms zou je zomaar vergeten dat Nederland een van de rijkste, meest welvarende landen ter wereld is. Een land waarin de overheid álle huishoudens 400 euro compensatie geeft voor stijgende gasprijzen omdat mogelijk 7 procent van de huishoudens (‘energiearmen’) in problemen komt. Sinterklaas bestaat en hij heet Mark Rutte. Is dit nu het verguisde neoliberale beleid of zie je hier schaamteloos populisme? Gasprijspopulisme.

Hoe ziet de consumentenmarkt voor energie eruit? Ongeveer 45 procent van de huishoudens heeft een variabel contract, schreef demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) vorige week aan de Tweede Kamer. De tarieven in deze categorie contracten worden twee keer per jaar aangepast aan de actuele prijzen, doorgaans per juli en per januari. Verder heeft 16 procent van de huishoudens een jaarcontract met vaste prijs. Als het contract afloopt, betalen zij óók de plotselinge stijging van de gasprijzen. Ongeveer 37 procent van de huishoudens heeft een contract met een langere looptijd (2 tot 5 jaar) en een vaste prijs.

Leuk weetje: de afgelopen drie jaar is 53 procent van de consumenten overgestapt van leverancier of van contract, blijkt uit de energiemonitor van concurrentiewaakhond ACM, de Autoriteit Consument & Markt. De belangrijkste drijfveer? Lagere kosten. Anders gezegd: een substantieel deel van de consumenten stuurt bewust op de kosten en zit straks op de blaren.

Ruim een jaar geleden was de situatie precies andersom. Toen was de gasprijs extreem laag en waren de langetermijncontractanten een dief van hun eigen portemonnee. Misschien heb ik iets gemist, maar was er toen een roep in de politiek om deze ‘arme’ mensen die te veel betaalden wat extra’s toe te stoppen?

Nu de pijn van hóge prijzen wel wordt verzacht, doet dat denken aan de interventies tijdens de kredietcrisis in 2008. De baten van risicovol bankengedrag waren terechtgekomen bij aandeelhouders (dividend, aandeleninkoop) en topkader (bonussen), maar de verliezen kwamen voor rekening van de belastingbetaler toen banken gered moesten worden. Zo is het hier ook: de lage gasprijs vorig jaar was een privaat genoegen, de stijging wordt nu uit de publieke kas gecompenseerd.

De les van de bankencrisis is niet geleerd, maar de les van de Covid-19-pandemie evenmin. Wat was die les? Buffers, buffers, buffers.

Dat geldt nog steeds in de gezondheidszorg, of het nu om extra verpleegkundigen en artsen gaat of om een buffer voor hulpmiddelen. Dat geldt bij uitstek ook voor het kabinet zelf, dat naïef was na zijn beslissing om het Groningse gasveld grotendeels te sluiten. De gasbuffers zijn nu niet meer zo gevuld als eerder. Nederland is een gasimporteur. Dat maakt het land politiek en economisch kwetsbaarder.

De les geldt ook burgers en bedrijven. Toen de pandemie uitbrak, was menigeen verbaasd over hun geringe financiële buffers. De overheid schoot te hulp. Dat was effectief in een situatie van extreme onzekerheid. Maar dit is anders. Prijsstijgingen, zou je denken, dwingen burgers tot keuzes. Soms zit het tegen, zoals nu. Dan gaat er meer geld naar energie en minder naar horeca, reizen, vakantie of kleding. De kringloopwinkel is goedkoper en beter voor het klimaat.

Dus waarom nu dit gasprijspopulisme? Tot in politiek Den Haag hoorde je de laatste jaren pleidooien om af te stappen van koopkrachtplaatjes en eenzijdige aandacht voor economische groei. Brede welvaart, dat was ’t. Maar dan komt deze onverwachte schok, en schiet Den Haag in de koopkrachtkramp. Gefeliciteerd. U heeft recht op goedkoper gas.

