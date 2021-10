IND: kwart Afghaanse evacués heeft inmiddels een voorlopige verblijfsvergunning

Van de circa tweeduizend Afghanen die Nederland in augustus heeft geëvacueerd, heeft ruim een kwart inmiddels een voorlopige verblijfsvergunning gekregen. Dat houdt in dat zij in ieder geval de komende vijf jaar in Nederland mogen blijven, zegt een woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maandag tegen NRC. Het gaat om 560 evacués, die de afgelopen weken een positief asielbesluit hebben ontvangen.

De ongeveer tweeduizend Afghanen die rond de machtsovername door de Taliban in augustus zijn geëvacueerd, stonden op de Nederlandse evacuatielijst omdat zij voor de Nederlandse overheid of voor Nederlandse organisaties werkten. Veel van hen werden ingezet voor de Nederlandse militaire missie in Afghanistan, bijvoorbeeld als tolk, of op de ambassade. De asielprocedure voor deze mensen is verkort en de IND heeft op verschillende opvanglocaties teams ingezet die de aanvragen ter plaatse beoordelen. De immigratiedienst heeft haar screening van deze groep evacués, waarin wordt gekeken of zij een bedreiging kunnen vormen voor de openbare orde en veiligheid, inmiddels volledige afgerond.

Het demissionaire kabinet besloot onlangs dat op termijn nog zo’n 2.100 Afghanen naar Nederland mogen komen. 33 van hen zijn maandag geëvacueerd. Het was volgens persbureau ANP de eerste keer sinds het vertrek van de Amerikaanse krijgsmacht uit Afghanistan dat Afghanen die geen Nederlands paspoort hebben en ook geen familie zijn van een Nederlander, succesvol geëvacueerd zijn.