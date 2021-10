Op mijn werk is vanwege Diversity Day volop aandacht besteed aan ‘Diversiteit en Inclusie’. Tijdens de avondmaaltijd verkondigt mijn dochter (3 jaar) dat zij met haar favoriete leidster van de kinderopvang wil „vertrouwen”. Ze begint over ringen en een jurk. „Maar mam, dat kan helemaal niet!” roept haar grote broer. Ik zit al klaar om hem een ruimdenkender beeld van een huwelijk tussen twee vrouwen bij te brengen maar besluit toch maar even te checken wat hij daarmee bedoelt. „Mam, ze is echt veel te oud voor haar!”

