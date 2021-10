De sjeik toont zich tevreden met zijn wereldtentoonstelling in de woestijn

Onder de immense koepel die het hart vormt van de wereldtentoonstelling in Dubai, volgen honderden bezoekers een spectaculaire video met dansende vrouwen en gazelles in de woestijn. „Dit is precies zoals onze sjeik Mohammed het zich moet hebben voorgesteld”, zegt Abdullah al-Taneji genietend. Hij doelt op Mohammed bin Rashid al-Makhtoum, de heerser van Dubai en een van de drijvende krachten achter de Expo. „Ik vind het geweldig hier.”

Met drie vrienden is Al-Taneji, een 26-jarige politieman, deze avond naar Expo 2020 gekomen. Allen dragen de traditionele kandoora, een hagelwit gewaad met dito hoofddoek. Dan onderbreekt hij het gesprek en richt snel de camera van zijn telefoon omhoog. Aan de binnenkant van de koepel wordt, als een goddelijke verschijning en honderd maal vergroot, het wat barse gelaat van sjeik Mohammed geprojecteerd. Plechtig herinnert deze aan de samenbindende kracht voor de wereld van het evenement.

De sjeik, die een voorliefde koestert voor kolossale gebouwen en brede snelwegen, kan tevreden zijn. Voor het eerst wordt een wereldtentoonstelling gehouden in het Midden-Oosten, en wel in zijn stad. Hiermee hopen de Verenigde Arabische Emiraten, waarvan Dubai er een is, zich nog nadrukkelijker op de kaart te zetten en voor nieuwe economische impulsen te zorgen. Zo’n 25 miljoen bezoekers dachten ze te trekken, vooral uit het buitenland.

Maar de pandemie gooide roet in het eten en Expo 2020 moest worden uitgesteld. Pas op 1 oktober opende die zijn deuren, het eerste internationale mega-evenement mét publiek sinds corona begon. Massale nieuwe besmettingen zijn nog uitgebleven, maar dat komt ook doordat buitenlanders het goeddeels laten afweten. Mede om het bezoekerstal op te krikken, heeft de regering besloten alle ambtenaren enige dagen vrij te geven. Ook schoolklassen worden massaal naar de Expo gedirigeerd.

Wereldtentoonstellingen vormen al sinds de eerste in 1851 in Londen een platform voor internationale handel en industrie. Landen proberen er elkaar de loef af te steken. Wie zet een paviljoen neer dat de bezoekers door zijn architectuur, verbeeldingskracht of vernieuwende concept het meest aanspreekt? De grootste en rijkste landen zijn niet per se de winnaars van de 192 deelnemers.

Neem China, dat de laatste jaren zijn invloed in het Midden-Oosten als grootste olie-importeur uit de regio sterk heeft weten uit te breiden. Het ronde Chinese paviljoen oogt weinig opwindend. Er staan nauwelijks belangstellenden voor de deur. Binnen ligt grijs linoleum op de vloer en presenteren de Chinezen zich vooral als kundige ingenieurs van snelle treinen, solide auto’s en ruimtevaartuigen. Afbeeldingen van opperste leider Xi Jinping, al dan niet in gezelschap van Emirati leiders, completeren het geheel.

Het paviljoen van Amerika trekt beduidend meer bezoekers. Binnen beland je op een lopende band en krijg je citaten uit de Amerikaanse grondwet voorgeschoteld over vrijheid en gelijkheid, waarden die in deze regio niet overal wijd verbreid zijn. Je passeert de Liberty Bell en het Lincoln Memorial. Tot slot mag iedereen hetzelfde stukje maansteen aanraken, waarbij te hopen is dat allen vervolgens hun handen goed ontsmetten. Toch maakt het geheel een wat belegen indruk. „Het leek wel een museum”, smaalt een Indiase bezoeker.

Oorspronkelijker is de Zwitserse inzending, Een vernuftig geconstrueerd bouwwerk met spiegelende vlakken die een groot rood tapijt met de Zwitserse vlag erop weerkaatsen. Tegelijk doet de constructie denken aan omgekeerde bedoeïenententen. Binnen wacht de bezoeker donder, bliksem en een dichte mist, terwijl even verderop sterk vergrote druppels naar beneden vallen in wat lijkt op smeltend ijs. Het intrigeert bezoekers, reden voor de Zwitsers zich prompt uit te roepen tot „meest innovatieve natie van de wereld”.

Bij andere paviljoens valt vooral op wat níet wordt gezegd. Israël bijvoorbeeld, dat ook prominent aanwezig is na de akkoorden met de Emiraten van een jaar geleden, adverteert zijn cyberindustrie én zijn verdedigingsmechanismen tegen cyberaanvallen. Maar het vertelt er uiteraard niet bij dat Expo-gastheer sjeik Mohammed onlangs ook Israëlische Pegasus-software gebruikte om zijn gevluchte ex-vrouw, de Jordaanse prinses Haya, af te luisteren. Dit laatste bleek bij een rechtszaak in Londen. De sjeik raakte eerder al in opspraak door de behandeling van zijn dochters.

Israël noemt ook niet eenmaal Palestina. Even verderop betalen de Palestijnen de Israëliërs met gelijke munt terug: zij zwijgen Israël dood in hun presentatie over Jeruzalem. Veel landen creëren zo hun eigen werkelijkheid. Jemen doet daar van harte aan mee. Naast afbeeldingen van gave oude steden met tevreden lachende mensen etaleert het fraaie kunstvoorwerpen en hamert op het belang van kennis en wetenschap. Gevraagd of het niet vreemd is de oorlog en honger volkomen te negeren, zegt de Jemenitische hostess zonder een spier te vertrekken: „In Jemen zijn de mensen heel gelukkig. Ik ken er zelf velen.” En weg is ze, op zoek naar bezoekers die ontvankelijker zijn voor haar positieve boodschap.

Nederland

Oesterzwammen telen op water dat uit de lucht is gewonnen

Een boom die bestaat uit meerdere planten in het Nederlandse palviljoen op de Expo 2020 in Dubai, gehouden in 2021. Foto Rula Rouhana/Reuters

Van buiten wint het Nederlandse paviljoen geen schoonheidsprijs, met zijn constructie van roestig ogend staal met een groot bleek scherm ervoor. Dan is buurman Singapore aanlokkelijker met zijn groene ‘stadsjungle’, die aan alle kanten uit het gebouw woekert. Toch trekt ook Nederland, dat duurzaam waterbeheer, duurzame energie en voedselzekerheid combineert, wel degelijk bezoekers. Wat er binnen gebeurt is ook opmerkelijk.

Via zogeheten Sunglacier-technologie wordt uit de lucht boven het woestijngebied waar de wereldtentoonstelling is neergezet water gewonnen. Liefst 800 liter per dag. „We zuigen de lucht aan en laten die condenseren, zo kunnen we het laten regenen in de woestijn”, zegt Niels Bouwman, de directeur van het paviljoen. Het apparaat dat dit doet, wordt aangedreven door energie uit geavanceerde zonnepanelen. Het water wordt in een koker opgevangen en gezuiverd. Vervolgens worden hiermee op een achttien meter hoge kegel plantjes bevloeid: tomaatjes, asperges, munt en basilicum. Aan de binnenkant van de kegel groeien oesterzwammen, waarvan dagelijks tientallen kilo’s geoogst kunnen worden.

Lees ook: Dubai mag World Expo 2020 gaan organiseren

Bezoekers worden ook onder deze ‘food cone’ geleid en zien daar na een video hoe plotseling een watervalletje naar beneden klettert. Ze lopen over tegels die met oesterzwammen zijn geproduceerd en kunnen in een café quiche met oesterzwammen eten, al dan niet gezeten op bankjes die eveneens met gebruik van deze paddestoelen zijn vervaardigd. In een winkeltje zijn blauwe tasjes te koop, gemaakt van voormalige KLM-uniformen.

„Een geweldige ervaring”, vindt Rj Nivi, een Indiase Tamil die al jaren in Dubai woont. „Wij wisten niet dat je met moderne technologie water uit de lucht kunt winnen. En ongelooflijk wat je allemaal met die paddestoelen kunt doen!”

Er is al sinds 2018 aan de Nederlandse inzending gewerkt. „De Wageningse universiteit heeft een grote bijdrage geleverd”, zegt Bouwman. Maar ook de technische universiteiten van Delft en Eindhoven werden ingeschakeld.

„En het leuke was dat het aantal bedrijven dat meedeed, ook steeds groeide”, zegt de Nederlandse consul-generaal in Dubai, Carel Richter, nippend aan een glaasje uit lucht gewonnen water. „Zo kregen we een probleem met duiven die hier de boel vies maakten. We dachten aan het inzetten van een valk maar dankzij een bedrijf voor sonartechnologie is dat opgelost. Die maakten een apparaat dat een geluid produceert dat duiven onprettig vinden.”

Volgens Bouwman en Richter is er al veel belangstelling uit het bedrijfsleven, met name uit het Midden-Oosten. „Ze doen hier aan landbouw maar de aanvoer van water is duur”, zegt Bouwman. „Het is mooi als we ze kunnen laten zien dat je dat ook uit de lucht kunt winnen.”

Het ligt in de bedoeling de Expo, die tot eind maart 2022 duurt, na afloop af te breken. Het Nederlandse paviljoen is daarom zo milieuvriendelijk mogelijk gemaakt. Vrijwel alle onderdelen kunnen worden gerecycled. Het staal is geleased en gaat terug naar de eigenaar in Dubai. ,,Als alles weg is, wil ik op deze plaats een receptie organiseren”, zegt Richter lachend, „Om te laten zien dat er niets is achtergebleven.”

Afghanistan

Improviseren met antiek om niet te ontbreken

Een bezoeker loopt door de collectie van Afghaanse kunstobjecten in het Afghaanse paviljoen op de Expo 2020 in Dubai. Foto Mohammed Salem/Reuters

Toen de Afghaanse antiekhandelaar Mohammed Omer Rahimy (62) thuis in Wenen vernam dat het Afghaanse paviljoen op de Expo in Dubai leeg dreigde te blijven staan omdat de Taliban er niets mee wilden doen, aarzelde hij geen moment. Hij vond dat zijn land juist in deze moeilijke tijden niet mocht ontbreken. „Dat zou ik vreselijk pijnlijk hebben gevonden”, zegt hij, „Want ons land heeft zoveel moois te bieden, het heeft zo’n rijke cultuur.”

Hij nam contact op met de organisatie in Dubai. Die ging akkoord en zo pakte hij in allerijl zoveel mogelijk tapijten, sieraden van zilver en van helblauwe lapis lazuli in. Ook een rubab, een Afghaans muziekinstrument dat Afghanen nu niet meer durven te bespelen uit angst voor de Taliban. Niet alleen uit de eigen rijke familiecollectie putte hij, maar ook uit die van vrienden. Hij mobiliseerde zijn zoon, zijn broer en diens zoon en reisde op eigen kosten met zijn vracht naar Dubai.

Een week na de Expo-opening, konden ook zij hun deuren openen. Gelikte video’s zoals in andere paviljoens ontbreken. Maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de enthousiaste en deskundige uitleg van Rahimy en co, die ook wel eens voorwerpen hadden bijgedragen aan eerdere tentoonstellingen.

„Mijn vader en grootvader onderhielden al nauwe contacten met handwerkslieden in de buurt van mijn geboorteplaats Istalif ten noorden van Kabul”, legt hij uit in vloeiend Duits. „Zij handelden in die producten maar legden zelf ook een verzameling aan. Ik maak me nu grote zorgen om het lot van die handwerkslieden.”

Na een communistische machtsgreep in Afghanistan in 1978 vertrouwde Rahimy’s vader de toestand niet meer en gaf zijn zoon opdracht de familiecollectie naar Wenen over te brengen. Daar opende de jonge Rahimy een antiekwinkel. Maar zijn liefde voor zijn vaderland verloor hij nooit. „We hebben de lekkerste vruchten, we hebben de beste mineralen”, zegt hij stralend.

Over politiek laat hij zich liever niet uit. Hij wil alleen kwijt dat hij diep geraakt is door het leed van veel landgenoten. „Alles wat er in twintig jaar is opgebouwd dreigt nu verloren te gaan. Meisjes kunnen niet meer naar school. Dat is diep treurig. Soms denk ik dat ik mijn eigen prachtige leven gedroomd heb. Als ik zie wat er nu in Afghanistan gebeurt, zou ik haast liever dood zijn.”