De leeftijd waarop je als vrouw onzichtbaar wordt

Julie Delpy is een anomalie in de filmwereld. De nu 51-jarige Franse actrice beleefde haar grootste publiekssucces in de Before-trilogie van regisseur Richard Linklater, waarvoor ze samen met medespeler Ethan Hawke het gros van de dialogen herschreef – aanvankelijk bleef dat onvermeld en dat steekt haar nog steeds.

Delpy spreekt zich uit. Al sinds ze op haar dertiende een #MeToo-moment met een regisseur in Parijs doormaakte, levert ze openlijk strijd met de in haar vak heersende normen: dat actrices zich koest moeten houden, dat ze strategisch het bed moeten delen met mannelijke grootheden, dat ze geen rimpels of vetrollen mogen krijgen. Ze doet er niet aan mee.

Desondanks weet ze met bewonderenswaardige volharding persoonlijke projecten van de grond te tillen: ze schreef en regisseerde inmiddels zes speelfilms.

On The Verge, Delpy’s eerste serie, gaat over vier vriendinnen in Los Angeles in de leeftijd dat vrouwen doorgaans ‘onzichtbaar’ worden: boven de 45 en dus geen lekker jong ding meer, maar ook nog geen wijze oude dame of oma. Sterker: ze hebben kinderen van rond de twaalf.

Intussen maken ze carrière, of althans, dat proberen ze: Anne (Elizabeth Shue) ontwerpt kleding en probeert uit de klauwen van haar steenrijke moeder te blijven, Justine (Julie Delpy) is chefkok en combineert het runnen van een restaurant met de zorg voor haar gezin. Vooral Martin, haar uit Frankrijk meeverhuisde man, is een jaloers en veeleisend mormel – dankzij acteur Mathieu Demy zit je vooral om hem te grinniken, maar wat een vreselijke partner is het.

De mannen in On the Verge komen er in het algemeen niet best vanaf – grote lof voor de acteurs die zich zonder enige ijdelheid op hun schlemielige, licht autistische of ronduit kinderachtige personages storten. Justine’s seksverslaafde zakenpartner Jerry (Giovanni Ribisi) en Anne’s tien jaar jongere, vaag voortmodderende man George (Troy Garity) zijn geen slechte mensen, maar je hebt er ook weer niet veel aan – Delpy blinkt uit in het met lichte toets aanstippen van de huidige verwarring in veel huwelijken.

Ook corona wordt met komische speldenprikjes in de serie verwerkt: in één aflevering verliest Justine tot haar razernij haar smaak- en reukvermogen, terwijl aartspessimist Martin al met handontsmetter rondloopt vanwege het naderende gevaar. De serie eindigt waar de pandemie begint, wat erg benieuwd maakt naar een vervolg. Hopelijk hapt producent CanalPlus nog eens toe en kan Delpy verder schrijven.