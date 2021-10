De krijgslustige koningin

Napoleon had het niet zo op vrouwen met een eigen willetje en het mag dan ook geen wonder heten dat hij een hartgrondige hekel had aan Louise van Mecklenburg-Strelitz, koningin van Pruisen. Louise stookte haar man Frederik Willem III namelijk flink op tegen de Franse veroveraar.

Toen Frankrijk in 1805 Oostenrijk en Rusland had verslagen bij Austerlitz was Pruisen neutraal gebleven. Frederik Willem was huiverig om tegen de keizer ten strijde te trekken, maar een oorlogspartij binnen zijn regering zette hem nu onder druk om dit alsnog te doen. De luidste stem in dit krijgslustige koor was die van koningin Louise, die haar wederhelft vurig aanspoorde de eer van Pruisen te redden.

Frederik Willem liet zich overhalen – met catastrofale gevolgen. Napoleon verpletterde het Pruisische leger op 14 oktober 1806 tijdens een dubbele veldslag bij Jena en Auerstedt.

De keizer berichtte het thuisfront over zijn successen in de Bulletins de la Grande Armee, die hij liet afdrukken in de krant. Op 26 oktober noteerde hij vilein dat hij het koninklijk paleis in Potsdam had betreden, op de dag af exact een jaar nadat de Russische tsaar Alexander dat had gedaan. Op dat moment had zich een abrupte wijziging in het karakter van koningin Louise voorgedaan, meende Napoleon. Deze „rustige en timide” vrouw die zich vooral met „het huishouden” had beziggehouden, werd opeens „turbulent en oorlogszuchtig”. Voor de goede verstaander zei Napoleon hier dat Louise zich had laten verleiden door de tsaar.

Dat ze hierna niet meer bij zinnen was, bleek wel uit het feit dat ze hysterisch gedrag vertoonde, stond in het Achttiende Bulletin. Louise inspecteerde de Pruisische troepen, terwijl ze „in trance en constante staat van opwinding verkeerde. Ze wilde bloed.”

Dat bloed kwam er dus bij Jena en Auerstedt – en het was vooral Pruisisch bloed. Napoleon bitste daarom in Berlijn tegen een mannelijk familielid van Louise: „Nou meneer, uw vrouwen wilden oorlog; ziehier het resultaat. U moet uw familie beter onder controle houden.”

Nadat hij in 1807 ook Rusland definitief verslagen had, kwam het bij Tilsit tot vredesbesprekingen. Napoleon was niet geïnteresseerd in de inbreng van Frederik Willem, dus er zat voor Pruisen maar één ding op: Louise moest over haar gekrenkte trots heen stappen om bij de keizer te pleiten voor genade.

Hun ontmoeting was minder pijnlijk dan gevreesd. Napoleon informeerde bij Louise wat Pruisen had bewogen Frankrijk de oorlog te verklaren. Ze antwoordde: „De roem van Frederik de Grote heeft ons het zicht ontnomen op onze krachten.”

Napoleon omschreef Louise in een brief aan zijn vrouw als „koket”, maar gaf de keizerin de verzekering dat haar charmes geen uitwerking op hem hadden gehad. Het lukte Louise inderdaad niet het lot van Pruisen te verbeteren. Ze stierf in 1810, op 34-jarige leeftijd, drie jaar voordat haar land zich aan de Franse overheersing wist te ontworstelen.