De afwasborstel doet aan waterballet

Het was tijd voor een nieuwe afwasborstel en daar hoefde nu eens niet op te worden beknibbeld. We dachten aan een Sorbo – al vijftig jaar „uw hulp in huis”. Het werd weliswaar geen ‘Smartbrush’, maar toch een aardige middenklasser; een roze Sorbo ‘ovaal’ voor 1,61 euro, die door de ergonomische grip lekker in de hand zou liggen en door de ovaal geplaatste vezels een groter reinigingsoppervlak zou hebben. Kijk, daar was over nagedacht. Hij zag er bovendien prettig old skool uit – geen afwasmiddelreservoir of andere hoogtechnologische accessoires, maar classic plastic.

We kregen meteen zin in de afwas.

Nou ja, afwas. De kwast wordt in het moderne huishouden toch vooral gebruikt als voorspoelhulpmiddel, om de vaat niet al te vuil in de machine te hoeven zetten, en ligt dientengevolge zelden in het ruime sop. Meestentijds slingert de borstel in de lege gootsteen, in afwachting van een dienstbaar moment. En daar bleek het mis te gaan met de Sorbo ovaal.

De kraan loopt ook vaak zonder dat de borstel ter hand wordt genomen en hoewel op basis van de verhouding tussen het oppervlak van de gootsteen en de borstel de kans veel kleiner zou moeten zijn, blijkt de borstel zeker in de helft van de gevallen precies onder de lopende kraan te liggen. Dat zou onopgemerkt zijn gebleven, als daarbij niet telkens het water venijnig hoog zou opspatten uit het gootje dat over de hele rug van de steel loopt. Overigens treedt dat effect ook bij gebruik op. En misschien nog wel sterker omdat de kwast dan hoger wordt gehouden dan als hij werkeloos in de gootsteen ligt: opspattend water tot ver buiten de bak.

Rob Biersma beschreef in een artikel in NRC Handelsblad, dat in 1990 in boekvorm verscheen, welk lot veel gebruiksvoorwerpen beschoren is: „Alle gebruiksvoorwerpen evolueren in de loop der jaren naar een optimale vorm, waarna de fabrikanten plotseling en zonder opgave van redenen gaan variëren, zodat het optimum weer verlaten wordt.”

Bij de geulborstel vroegen we ons af: heeft de afdeling Research & Development het nieuwe ontwerp ooit mee naar huis genomen, is het überhaupt getest door consumenten? En áls de borstel niet in de praktijk getest is, moeten we ons dan ook zorgen maken over de ergonomische claim?

Lees ook: de afwas is iets om je op te verheugen

De vragen kunnen bij Sorbo niet meer beantwoord worden. Het ovaaltje blijkt al vijftien jaar oud, er werkt helaas niemand meer bij het bedrijf die nog kan navertellen hoe het gebruiksgemak toen getest is. De huidige productmanager wil nog wel een lans breken voor de Smartbrush, met zijn duurzame, niet-krullende vezels die gespetter voorkomen. En anders wel voor de nieuwe generatie borstels van 90 procent gerecycled plastic. Het ovaaltje verdwijnt, na vijftien jaar succesvolle verkoop, uit de collectie. We zullen het koesteren als een voorbeeld van milde regressie in de evolutie van de afwasborstel.