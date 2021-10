Centrumlinks wint Italiaanse gemeenteraadsverkiezingen

Centrumlinks heeft de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen in de belangrijkste Italiaanse steden. Maandag veroverden de Partito Democratico en haar bondgenoten uit het centrumlinkse kamp bij de tweede ronde Rome en Turijn.

Roberto Gualtieri, oud-minister van Economie, wordt burgemeester van de Italiaanse hoofdstad. Hij wil van Rome een „kampioen in de ecologische transitie” maken. In Turijn won Stefano Lo Russo, de kandidaat van een centrumlinkse coalitie.

In Milaan, Bologna en Napels won de kandidaat van centrumlinks al in de eerste ronde, twee weken geleden.

Dreun voor Salvini

De resultaten van deze lokale verkiezingen, gekenmerkt door een lage opkomst, zijn een dreun voor de rechtse politici Matteo Salvini (Lega) en Giorgia Meloni (Broeders van Italië). Centrumrechts behoudt enkel de noordelijke havenstad Triëst.

Tegelijk waarschuwen analisten dat lokale verkiezingen in Italië niet noodzakelijk een indicatie vormen van wat er zou gebeuren bij nationale parlementsverkiezingen. In Italië woont het electoraat van centrumrechts vooral in dorpen en kleinere steden.