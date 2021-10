Beiroet houdt adem in na schietpartijen

Hussein Hamdar ontvangt rouwende familieleden in zijn bescheiden woning in de wijk Chiyah in hartje Beiroet. Tijdens de Libanese Burgeroorlog werd zijn grootvader hier door het hoofd geschoten terwijl hij aan het bidden was. Dit keer komt de familie voor Hamdars schoonzus, Mariam, die afgelopen donderdag een kogel door het hoofd kreeg.

„Ze stond kip met rijst te koken”, vertelt de oude man. „Daarna liep ze naar het balkon om de was uit te hangen. Een half uur later kwam haar zoon thuis voor het eten, maar hij kon zijn moeder nergens vinden. Totdat hij haar zag op het balkon, in een plas bloed.”

Hamdar is ervan overtuigd dat de kogel is afgevuurd door scherpschutters uit Ain El Remmaneh, een wijk die van Chiyah is gescheiden door een drukke autoweg. „Die komen van de Libanese Strijdkrachten (een christelijke militie, red.)”, zegt hij. „Ze willen een nieuwe burgeroorlog.”

Mariam is één van de zeven Libanezen die om het leven kwamen bij de schietpartijen in Beiroet van afgelopen donderdag. Het geweld begon kort na een demonstratie van de sjiitische partijen Amal en Hezbollah tegen het onderzoek naar de explosie in de haven van Beiroet van 4 augustus 2020, waarna aanhangers van de twee partijen vanuit Chiyah richting het overwegend christelijke Ain El Remmaneh trokken. Wie het eerste schot loste, is niet duidelijk. Wel is bekend dat alle zeven doden sjiieten zijn.

Sindsdien houdt Libanon zijn adem in, want in een land waar milities de dienst uitmaken en driekwart van de bevolking in armoede leeft, vindt een vonk snel een kruitvat. Zeker in Chiyah en Ain El Remmaneh, twee wijken die ook tijdens de Libanese Burgeroorlog (1975-1990) recht tegenover elkaar stonden. Dat verleden is nog lang niet vergeten.

„Hier begon het”, zegt Elie, een bejaarde spierbundel met een tatoeage van de tekst ‘live and let live’. Samen met zijn maten, zo mogelijk nog grijzer en nog gespierder, zit hij op een plastic stoel tegenover een kruispunt in Ain El Remmaneh. Precies op die plek daar, vertellen de mannen, doorzeefden christelijke militieleden in 1975 een bus vol Palestijnen. Dat was destijds de vonk.

De kogels van toen zitten nog overal in de huizen. Sinds donderdag zijn er verse kogelgaten bijgekomen. „Die fuckers uit Chiyah hebben zelfs mijn auto geraakt”, zegt een andere man op het kruispunt die onder geen beding met zijn naam in de krant wil. „Waarom komen ze naar onze wijk? Je zou denken dat ze tijdens de eerste oorlog geleerd hebben dat je niet met ons moet fucken.”

De man (53), een christen, was zeven toen de burgeroorlog begon. Op zijn twaalfde pakte hij de wapens op. Ondanks zijn spierballentaal kan hij het niemand aanraden. „Het heeft ons kapot gemaakt”, zegt hij. „Geloof me: niemand wil oorlog. Maar de vraag is: hoe bewaar je de vrede?”

Kalasjnikovs

Die vraag is des te prangender wanneer honderden jonge mannen met Kalasjnikovs met elkaar een potje in de lucht gaan schieten. Dat gebeurde afgelopen vrijdag in Chiyah, waar de buurtbewoners samenkwamen voor de begrafenis van hun donderdag omgekomen kameraden.

Een beetje schieten tijdens een begrafenis of trouwerij is in grote delen van de Arabische wereld heel normaal. Maar duizenden schoten, is dat niet een tikje gevaarlijk? „Welnee, de kogels landen toch niet hier”, grijnst een omstander. „Kijk maar, ze schieten diagonaal, richting Ain El Remmaneh. Het idee is juist dat er daar iemand dood neervalt.”

Zover komt het niet, maar aan pogingen geen gebrek. Iedereen doet mee, van tieners die nauwelijks een wapen kunnen vasthouden tot zwaar bewapende en overduidelijk getrainde mannen met bivakmutsen en slierten kogels om hun nek. Terwijl ze hun machinegeweren laten leeglopen, maken omstanders selfies en filmpjes die ze vervolgens op Twitter zetten. Middenin de menigte staat een checkpoint van het leger, waar één soldaat beduusd voor zich uit staart.

Ondertussen gaat het leven in de wijk door. In een koffietentje naast het vuurorkest sabbelt een man aan zijn waterpijp. Een stralende bruid in witte jurk is onderweg naar haar huwelijk. Een jongetje van negen speelt met lege kogelhulzen. „Maar vanavond komen de nachtmerries”, voorspelt zijn moeder. „Zo gaat dat altijd.”

Dat laatste herkent de 25-jarige sjiiet Ali wel. Ook hij, een inwoner van Chiyah die alleen met zijn voornaam in de krant durft, lag als kind vaak wakker van het geweld. „Eigenlijk haat ik wapens”, vertelt Ali, die vrijdag tussen de schietende menigte stond. „Maar al mijn vrienden hebben er eentje. Ik denk dat wel 90 procent van de Libanezen thuis een wapen heeft.”

Een groot deel daarvan is simpelweg nog over van de burgeroorlog. Nieuw materiaal wordt in deze wijk aangeleverd door Amal, de partij die in Chiyah de dienst uitmaakt. En door diens grotere sjiitische broer Hezbollah, die mede vanwege Iraanse steun en deelname aan de oorlog in Syrië ten behoeve van het Assad-regime een enorm wapenarsenaal heeft opgebouwd.

„Mijn moeder heeft me geleerd ervan af te blijven”, zegt Ali. Maar dat valt niet mee in deze buurt, weet hij. „Er bestaat een grote sociale druk om je aan te sluiten bij een partij. Zeker vanuit Hezbollah, die komen de moskee in en zeggen: kom met ons vechten, dan ga je naar de hemel.”

In het christelijke Ain El Remmaneh is de groepsdruk niet veel anders. De meeste mensen steunen er de Libanese Strijdkrachten van voormalig warlord Samir Geagea, die talloze wreedheden beging in de burgeroorlog. „Onze wijk is één lichaam”, aldus de 53-jarige man. „Als je één van ons aanvalt, dan val je ons allemaal aan. Kom je in vrede, dan ben je welkom. Zo niet, dan krijg je een kogel door je kop.”

Vijandigheid

Maar die vijandigheid is er lang niet altijd. De inwoners van Ain El Remmaneh en Chiyah steken dagelijks de autoweg tussen hun wijken over om aan de andere kant te werken, winkelen of met vrienden af te spreken. „Wij moslims gaan daarheen omdat we hier niet kunnen drinken”, lacht Ali. „En zij komen hierheen omdat onze hasj beter is.”

Dat het toch zo enorm mis kan gaan, heeft volgens Ali niets met religie te maken. „Dit is geen strijd tussen moslims en christenen”, zegt hij. „Het is een strijd tussen partijen en leiders. Als Nabih Berri (de leider van Amal, red.) zegt: schiet die of die persoon dood, dan doe je dat. Of het nu je buurman is of niet.”

De corrupte zelfzuchtigheid van die leiders verklaart ook de hand gelopen betoging van afgelopen donderdag. De reden dat Amal en Hezbollah hun aanhang hadden opgeroepen te demonstreren tegen het onderzoek naar de explosie in de haven van Beiroet, was dat twee oud-ministers van Amal, onder wie de rechterhand van Nabih Berri, door onderzoeksrechter Tarek Bitar waren opgeroepen voor verhoor. Daarom eisen ze dat Bitar van de zaak wordt gehaald.

„Deze leiders hebben nooit ergens verantwoording voor afgelegd”, verklaart Libanon-onderzoeker Aya Majzoub van Human Rights Watch. „Telkens wanneer hun belangen gevaar lopen, wakkeren ze politieke spanningen aan om vervolgens te kunnen zeggen: kies maar, stabiliteit of gerechtigheid. Maar dat is een schijnkeuze, want de reden dat Libanon geen stabiliteit kent is juist dat deze warlords na de burgeroorlog niet gestraft zijn en dus aan de macht konden blijven.”

De meest hoopvolle poging om hier verandering in te brengen, de oktoberopstand van 2019, werd zondag in Beiroet herdacht. Maar waar er destijds nog honderdduizenden betogers de straat op gingen om een non-sektarisch Libanon te eisen, kwamen er na de sektarische spanningen van afgelopen dinsdag nog maar een paar honderd mensen opdagen.

Toch betekent dat niet dat de roep om verandering verdwenen is, weet Ali. „Ook in onze wijk steunen veel mensen stilletjes de revolutie”, zegt hij. „Ze weten heus wel dat onze leiders fout zitten. Maar als ze zich aangevallen voelen, keren ze meteen terug naar wat het veiligst voelt.”