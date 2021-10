Aquarel Van Gogh geveild door Christie’s na deal tussen erfgenamen

Een verbluffende aquarel van Vincent van Gogh zal op 11 november bij Christie’s in New York worden geveild. De verkoop vloeit voort uit een geslaagde bemiddelingspoging van het veilinghuis tussen de erfgenamen van twee joodse families die de aquarel in het nazi-tijdperk bezaten en de huidige eigenaar, de erfgenamen van de vorig jaar overleden Texaanse oliebaron Edwin Cox.

Korenschelven, in juni 1888 in Arles geschilderd, is een voorstudie voor het gelijknamige schilderij in de collectie van het Kröller-Müller Museum. De aquarel gaat volgens Christie’s een recordbedrag voor een Van Gogh op papier opleveren: tussen de 17 en 26 miljoen euro.

De aquarel was van Max Meirowsky, een Berlijnse jood die in 1938 naar Amsterdam vluchtte en het werk in bewaring gaf aan een handelaar. Die verkocht het kort daarna aan de in Parijs woonachtige Alexandrine de Rothschild, een lid van de joodse bankiersfamilie.

Na de Duitse bezetting van Parijs in juni 1940 verdween de aquarel, om pas in 1978 weer op te duiken bij kunsthandel Wildenstein in New York. Daar kocht oliebaron Cox het werk. Alleen familie en vrienden wisten dat hij het bezat. Toen de erven Cox de kunstcollectie wilden verkopen sloot Christie’s met de erven van Meirowsky en Rothschild een overeenkomst.