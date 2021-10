Amerikaanse oud-minister Powell (84) overleden aan gevolgen Covid-19

De Amerikaanse oud-minister Colin Powell is op 84-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van Covid-19. Dat meldt de familie van Powell maandag in een verklaring op Facebook. Volgens zijn nabestaanden was hij volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Powell was tussen 2001 en 2005 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet van president George W. Bush. Ook was hij generaal en diplomaat.

Powell had een lange diplomatieke en politieke carrière. Hij was tussen 1987 en 1989 veiligheidsadviseur onder president Ronald Reagan. Ook was hij opperbevelhebber in het leger onder George H.W. Bush en Bill Clinton. In 2001 werd Powell de eerste Afro-Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Voor zijn politieke loopbaan diende hij in het Amerikaanse leger als generaal en militair assistent van de minister van Defensie.

Als minister van Buitenlandse Zaken verklaarde Powell in de VN-Veiligheidsraad dat Irak over grote hoeveelheden massavernietigingswapens beschikte. Dat was een van de redenen van de Verenigde Staten om in 2003 een oorlog met het land te ontketenen, al bleek later dat Irak zulke wapens niet bezat. Twee jaar eerder had Bush de „oorlog tegen het terrorisme” afgekondigd met de interventie in Afghanistan, Powell was daar volgens Amerikaanse media voorstander van geweest.