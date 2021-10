Airbnb verwijdert ruim driekwart van advertenties in Amsterdam na registratieplicht

Verhuurplatform Airbnb heeft meer dan 80 procent van zijn bestaande advertenties in Amsterdam verwijderd na de invoering van een verhuurdersregistratieplicht. Dat blijkt uit een peiling van de gemeente Amsterdam, waar de Volkskrant maandag over schrijft. Op 1 oktober, de dag dat de plicht inging, haalde Airbnb ruim 13.700 advertenties van huurders zonder registratienummer van de website af. In totaal verhuurt het bedrijf nog zo’n drieduizend woningen in Amsterdam.

Het totale aanbod van advertenties in de stad liep ook terug: van 18.715 naar 4.128. De advertenties van Airbnb maken daarvan het grootste deel uit. Expedia verloor bijna driekwart van de advertenties, Tripadvisor zo’n 20 procent en VRBO iets meer dan de helft. Alleen het aantal advertenties van Booking.com ging iets omhoog, van 203 naar 252. Voor die stijging heeft de gemeente nog geen verklaring.

Sinds 1 april zijn verhuurders van kamers of woningen verplicht deze te registreren bij de gemeente Amsterdam. Ze krijgen een registratienummer dat ze in hun advertenties moeten vermelden. Het nummer is gekoppeld aan een adres, waardoor het mogelijk wordt te controleren of verhuurders zich aan gemeenteregels als het maximaal toegestane aantal verhuurnachten houdt. Als het registratienummer bij controle niet opgegeven blijkt te zijn, riskeert de verhuurder een boete van maximaal 83.000 euro. De gemeente Amsterdam handhaaft de maatregel sinds 1 oktober.

Er zijn verschillende verklaringen voor het feit dat zo weinig aanbieders een registratienummer hebben aangevraagd, schrijft de gemeente. Het kan gaan om „slapende” advertenties, waarvan de huurder niet meer actief is. Bijvoorbeeld doordat de coronapandemie toerisme in Amsterdam een lange tijd heeft stilgelegd. Het is volgens de gemeente nog onduidelijk hoeveel aanbieders hun advertentie hebben verwijderd omdat ze eigenlijk geen toestemming hebben om hun ruimte te verhuren. Zo moet de Vereniging van Eigenaren bijvoorbeeld akkoord gaan met verhuur.

