Afweer babymuis extra sterk na infectie bij de vader

Vaders kunnen een sterke afweer tegen infecties via sperma doorgeven aan hun nageslacht. Tot nu toe was alleen bekend dat moeders afweer konden meegeven aan hun kinderen, via placenta en borstvoeding – maar pa kan het dus ook. Dat blijkt uit onderzoek bij muizen dat maandag in het vakblad Nature Immunology is gepubliceerd.

Een internationaal team van onderzoekers onder leiding van Mihai Netea van Radboudumc in Nijmegen infecteerde mannelijke muizen met de schimmel Candida albicans. Nadat de dieren weer hersteld waren van de infectie kregen zij de kans te paren met gezonde vrouwtjes. Vervolgens werden de jongen die daaruit voortkwamen blootgesteld aan Escherichia coli- of Listeria-bacteriën. Deze dieren waren beter beschermd tegen de bacterie-infecties dan nakomelingen van niet aan candida blootgestelde vaders. En dat verschil was ook nog aanwezig in de volgende generatie. In de derde generatie, bij de ‘achterkleinkinderen’, was het beschermende effect verdwenen.

De aangeboren afweer van de nakomelingen van de candida-vaders bleek in een hogere staat van paraatheid gebracht. Bacterie-infecties werden feller bestreden, met meer witte bloedcellen op de plaats van infectie en een hogere concentratie ontstekingseiwitten in het bloed. De muizen hadden meer voorlopercellen van het immuunsysteem in het beenmerg. Dit zijn de cellen waaruit de witte bloedcellen voortkomen die de aangeboren afweer vormen, de eerste linie van verdediging tegen infecties.

De infectie met candida beïnvloedt het dna van het sperma bij de vaders. Niet in de genetische code zelf, maar wel in de moleculen op het dna die de activiteit van de genen beïnvloeden, een fenomeen dat epigenetica heet. Het team laat zien dat er subtiele veranderingen ontstaan in de epigenetische programmering van regelgenen die belangrijk zijn in beenmergcellen. Waarschijnlijk is dit de manier waarop de versterkte afweer wordt doorgegeven, maar hoe het precies werkt moet nog verder uitgezocht worden.

Aanvankelijk werden alleen muizenmannetjes gebruikt voor dit onderzoek, vanwege een eventuele verstorende invloed van de vrouwelijk cyclus op de uitkomsten. Maar in vervolgexperimenten lieten de onderzoekers zien dat epigenetische overdracht van een versterkte afweer even goed bestaat in de vrouwelijke lijn.

Nieuwe dimensie

De resultaten van dit onderzoek voegen een nieuwe dimensie toe aan de overerfbaarheid van immuniteit. Al langer was bekend dat pasgeborenen via de placenta antistoffen van hun moeder krijgen die hen de eerste maanden van hun leven beschermen tegen infecties. Ook via de moedermelk kunnen kinderen nog antistoffen en immuunregulerende stoffen meekrijgen. Maar nu blijkt dat beide ouders hun kinderen via epigenetica ook een soort ‘alertheid’ kunnen meegeven.

Volgens onderzoeksleider Mihai Netea is deze epigenetische overerving van immuniteit het evolutionaire antwoord op pandemieën. „Het zou bijvoorbeeld een rol kunnen hebben gespeeld bij de pest,” zegt hij aan de telefoon. „Daarbij vielen vooral in de eerste generatie heel veel doden, maar de kinderen van de overlevenden zouden via dit mechanisme veel weerbaarder kunnen zijn geweest omdat ze wat immuniteit van hun ouders erfden.”

Het is verleidelijk om te speculeren of dit ook bij de huidige coronapandemie in werking kan treden, zegt Netea. „Of dat zo is, weten we evenmin, maar ik houd het in ieder geval wel voor mogelijk. Zo’n aanpassing via epigenetica is tijdelijk, maar werkt wel veel sneller dan de klassieke darwinistische evolutie.”

Epigenetische overerving van immuniteit is al veel eerder aangetoond bij planten en ongewervelde dieren, zoals vliegen, kevers en wormen. Maar nu blijkt het dus ook te bestaan bij muizen. Netea denkt dat het bij mensen, immers ook zoogdieren, net zo zal werken. Hij wijst op Deens onderzoek dat deze zomer verscheen: „Daarin bleek dat jonge kinderen van ouders die met het BCG-vaccin tegen tuberculose zijn gevaccineerd, in het algemeen minder vaak overlijden aan infecties. Dat is aan hetzelfde fenomeen te danken, lijkt mij.”