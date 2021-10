ABN: bedrijfswinsten tot 2023 in gevaar door hoge gasprijzen

Bedrijven dreigen in de financiële problemen te komen door de sterk stijgende gasprijzen. De prijsstijgingen hebben grote gevolgen voor de winst in sectoren als de glastuinbouw, zware industrie en de horeca. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport van ABN Amro. De problemen zullen tot in ieder geval 2023 aanhouden.

Bedrijven die geen vaste energietarieven betalen en kleine winstmarges hebben, zullen de zwaarste klappen vangen. De prijs voor aardgas ligt in vergelijking met 2019 3,5 keer zo hoog. Bedrijven in de chemische industrie kunnen hun „volledige winst weggevaagd” zien worden als ze er niet in slagen een oplossing te vinden. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat deze sector in 2019 een brutowinst van 3,5 miljard euro boekte. De energiekosten bedroegen 1,8 miljard euro.

De extra energiekosten zullen bedrijven moeten terugverdienen door hogere prijzen voor hun producten te vragen. Of dat mogelijk is, hangt af van verschillende factoren als concurrentie, contracten met leveranciers en de vraag naar hun producten. Als compensatie via hogere vraagprijzen niet lukt, dreigen bedrijven in de rode cijfers te komen. Overheidssteun zou vele miljarden kunnen kosten, zo verwacht ABN Amro.