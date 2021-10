WK Ballon in glazen hok met meubels

Het WK Ballon is een feit, het historische kampioenschap werd in Spanje gespeeld. De initiatiefnemers, Barça-verdediger Gerard Piqué en de Spaanse streamer Ibai Llanos, werden tot het organiseren ervan geïnspireerd door een viraal videootje waarin twee broers uit Oregon, Verenigde Staten, een fanatieke pot huiskamerballon speelden. Het WK werd daarom in een glazen hok gespeeld waarin een huiskamer was nagebouwd. Twee deelnemers namen het daarin tegen elkaar op door om de beurt tegen een ballon te slaan voor die de grond raakt. Vooraf werden de volksliederen ten gehore gebracht. Piqué, Ibai en grootheden uit de Spaanse sportverslaggeving zorgden voor live analyse en commentaar.

In totaal deden 32 landen mee, waaronder notoire sportnaties als Rusland, China en Duitsland. De Verenigde Staten werden vertegenwoordigd door de broers uit Oregon. Er waren sponsors als Volkswagen, Mentos, Oreo en Amazon. Er waren drie beroepsscheidsrechters uit het voetbal, het tennis en het hockey. Er waren elf camera’s die in slowmotion draaiden, er was een VAR en voor de eerste ballon gemept was, waren 300.000 toeschouwers online.

Wie in de beginfase verloor, werd uitgeschakeld. Daarna volgden achtste, kwart- en halve finales. Nederland werd vertegenwoordigd door Javier Damas, volgens zijn Twitterbio psycholoog en acteur. Hij raakte de ballon vaak met zijn knokkels, wat de commentatoren in extase bracht. In de achtste finales werd Nederland met 5-4 door Brazilië uitgeschakeld. Op het platform Twitch waren er intussen 600.000 kijkers.

Het enige wat mij aan dit WK treurig stemde was dat er maar één vrouw meedeed. Oké, er waren twee dingen: Jana Roedenko was ook nog eens krankzinnig slecht. De Russin bewoog stijf glimlachend tussen de meubels door, niet eens altijd achter de ballon aan. Duiken deed ze al helemaal niet. De selectieprocedure voor deelname was dan ook niet zoals gebruikelijk op gewonnen landskampioenschappen gebaseerd. Dat kwam doordat het een nieuwe sport betrof, verklaarde Ibai. Deelnemers waren geselecteerd op grond van ingezonden filmpjes. Als de ballonsport in de toekomst zijn volle potentie haalt en de selectieprocedures serieus worden, vermoed ik dat vrouwen in deze sport kunnen excelleren. En: neen, niet omdat er meubels in het spel zijn, eerder omdat het ons niet eerst honderd jaar verboden kan worden mee te doen.

Voor wie wil beginnen met trainen, zijn dit enkele regels: je mag de ballon een keer per beurt raken en alleen met je handen. Je mag hem nooit omlaag slaan. Doe je dat wel, dan is het punt voor de tegenpartij. Als de ballon op het meubilair blijft liggen, tikt de speler die aan de beurt is hem los, met één tik en altijd omhoog. Als de ballon laag uitkomt, moet je hem naar minstens een meter hoogte slaan. Bij het WK gaf de tafel die hoogte aan. Als je de ballon tegen de tegenstander schiet, gaat het punt naar hem. Een partij duurt twee minuten. Bij gelijkspel wordt er ‘gouden ballon’ gespeeld om één punt. Dan mag je je handen niet gebruiken, maar de rest van het lichaam wel, inclusief je voeten.

In de finale stond Peru tegenover Duitsland. De Duitsers wonnen niet.

Carolina Trujillo is schrijfster.