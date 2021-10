Varend amusementspaleis is niet meer wat het was

De haven van Rotterdam haalt een nieuw cruiseschip in alsof er nooit een coronacrisis is geweest. De blusboten spuiten metershoge zuilen van water. Passerende schepen luiden hun hoorns en het cruiseschip toetert terug. Het Havenbedrijf Rotterdam vaart met trotse bestuurders het cruiseschip tegemoet op de Nieuwe Maas. Liefhebbers verzamelen zich op de Erasmusbrug om niets te missen van de aankomst.

Toch is deze intocht niet als vanouds. Dit is de Rotterdam, het nieuwe vlaggenschip van Holland America Line (HAL) en het zevende passagiersschip met die naam. Voorganger Rotterdam V, is nu een varend hotel elders in de stad. En de Rotterdam VI wacht, in handen van een Griekse eigenaar, een onzeker lot: HAL verkocht het schip in de zomer van 2020 om de coronacrisis te overleven.

De nieuwe Rotterdam is een van de eerste cruiseschepen die de haven aandoet sinds de coronacrisis – en die raakte de cruisevaart hard. Economisch, maar ook wat het vertrouwen van toeristen betreft. Na de eerste besmettingen, begin 2020, bleken cruiseschepen dolende infectiehaarden. Nergens mochten ze aanleggen.

Een groep Amerikaanse oud-passagiers voert nu een rechtszaak tegen Carnival, de eigenaar van HAL en het grootste cruisebedrijf van de wereld. Zij vinden dat de rederij hen aan boord niet goed genoeg heeft beschermd tegen Covid-19.

In 2019 vervoerde de mondiale cruisevaart 29,7 miljoen passagiers, in het coronajaar 2020 ‘slechts’ 5,8 miljoen

In 2020 vervoerde de wereldwijde cruisevaart volgens brancheorganisatie Cruise Lines International Association (CLIA) ‘slechts’ 5,8 miljoen passagiers. In de tien jaar ervoor was het aantal passagiers gestegen van 17,8 miljoen (2009) naar 29,7 miljoen (2019). Nu, anderhalf jaar later en met miljardenverliezen in de hele cruisesector krabbelen de grote reders weer een beetje op.

Ondertussen is de wereld veranderd. Burgers zijn kritischer geworden op de cruisevaart. Kun je nog met een passagiersschip op zware stookolie naar Alaska, waar de klimaatverandering het duidelijkst zichtbaar is? Hoe verantwoord is een cruiseschip dat kooldioxide, fijnstof en zwavel uitstoot over de binnensteden waar men aanlegt? Venetië heeft de grote schepen uit de stad gebannen, inwoners van Barcelona willen hetzelfde, en er zijn Rotterdammers die zich afvragen wat de varende amusementspaleizen hun stad te bieden hebben. Rotterdam zou steeds meer cruiseschepen ontvangen die relatief oud zijn, en daardoor vervuilender.

Onder die omstandigheden arriveert de Rotterdam VII donderdag in Rotterdam. Maar aan boord van De Nieuwe Maza, het vaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam, heerst vooral opluchting dat er weer wordt gevaren. De Nederlandse verkoopdirecteur van HAL kan een diepe zucht niet onderdrukken als hij het nieuwe vlaggenschip in beeld krijgt op de Nieuwe Maas. En voor de Rotterdamse havenmeester is geen verzoek te dol: natuurlijk zorgt hij dat de tweede blusboot in beeld zal draaien voor de fotografen.

President Gus Antorcha van de Holland America Line. Foto Camiel Mudde

‘Amazing’ geschiedenis

President Gus Antorcha van Holland America Line, de hoogste vertegenwoordiger van het cruisebedrijf, raakt niet uitgepraat over de „amazing” geschiedenis van zijn bedrijf. „Het is een groot moment om de Rotterdam te kunnen verwelkomen in Rotterdam. De geschiedenis van het bedrijf is zó verweven met de stad.” Vrijdag was het 149 jaar geleden dat de eerste Rotterdam naar New York vertrok met, volgens de overlevering, tien kajuitpassagiers en zestig emigranten. De nieuwe Rotterdam biedt plaats aan 2.668 gasten.

Zonder Rotterdam geen HAL – aldus HAL. Het bedrijf herdoopte het schip, dat aanvankelijk Rijndam zou gaan heten, op de werf van de Italiaanse scheepsbouwer Fincantieri in Venetië tot Rotterdam toen nummer 6 versneld werd verkocht.

„Het bedrijf is altijd heel conservatief gefinancierd geweest”, zegt Antorcha over de financiële problemen vanwege de coronacrisis. „Dat heeft ons door de crisis geholpen en daardoor konden we geld aantrekken op de kapitaalmarkt.” Moederbedrijf Carnival leed in 2020 een verlies van 10,2 miljard dollar (8,8 miljard euro) op een omzet van 5,6 miljard dollar.

In totaal verkocht HAL tijdens de crisis vier van de veertien schepen. Tegen het einde van het jaar verwacht Antorcha weer met zes te varen. Vorige week was hij in San Diego waar de Koningsdam vertrok voor zijn eerste cruise in anderhalf jaar; ook de Nieuw Amsterdam en de Eurodam varen weer. Alle schepen van HAL, sinds 1989 in handen van Carnival, hebben een naam die eindigt op ‘-dam’.

HAL moet weer gaan varen om inkomsten te genereren, zo simpel is het, aldus Antorcha. „Maar we zijn nooit op het punt aanbeland dat het very scary was.” Terugblikkend op de eerste maanden van de coronacrisis zegt Antorcha: „Niet alles is gegaan zoals we dat hadden gewild. Sommige gasten zijn ziek geworden aan boord. Maar ik denk dat iedereen begrijpt dat we alles hebben gedaan we wat konden om iedereen veilig thuis te brengen.”

Alleen gevaccineerde passagiers

Volgens de HAL-president heeft de sector zo veel maatregelen genomen dat een cruise nu „een van de veiligste vormen van vakantie is die onze gasten kunnen boeken”. HAL eist dat passagiers zijn gevaccineerd. Bovendien moeten ze een negatieve Covid-19-test overleggen voordat ze aan boord gaan. Bemanningsleden zijn ook gevaccineerd, worden regelmatig getest en dragen mondkapjes.

Op alle schepen installeerde de Carnival-groep extra filters. Ook zijn er meer medische voorzieningen aan boord, plus quarantaineruimtes. En met elke haven die een schip van de groep aandoet, zijn afspraken gemaakt voor als een opvarende Covid-19 heeft. „Zo hebben wij niet meer de onzekerheid van het begin van de coronacrisis”, zegt Antorcha. Hoeveel de groep heeft geïnvesteerd in extra ‘corona-maatregelen’ heeft hij niet bijgehouden. „Het is een substantieel bedrag. Maar dit zijn investeringen die je móét doen.”

De tweede crisis die de cruisevaart te lijf moet gaan is de klimaatcrisis. Volgens de Europese milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) hebben cruiseschepen „een disproportionele impact op de luchtkwaliteit, de leefomgeving en het klimaat”. De cruisevaart is „onwillig”, stelt T&E, om technologie te gebruiken die de sector schoner kan maken.

De grote schepen hebben meer brandstof nodig voor de vele voorzieningen (hotels, amusement) en ze varen snel en vlak voor de kust. Het gebruik van grote hoeveelheden brandstof zorgt voor uitstoot van koolstofdioxide, zwavelverbindingen en fijnstof dichtbij bewoond gebied.

HAL-president Gus Antorcha noemt maatregelen tegen klimaatverandering belangrijk. „De vraag is: nemen wij onze impact op de leefomgeving serieus? Ja, kijk naar de investeringen. Worden we er beter in? Ja. Zijn we perfect? Nee, dat is niemand. We zijn er nog niet.”

Hij weerspreekt het verwijt dat cruisebedrijven niet willen investeren in duurzame technologie. De Rotterdam vaart dan wel op zware stookolie en niet op het (iets) schonere vloeibaar aardgas (liquefied natural gas, LNG) zoals andere nieuwe schepen van de groep, maar HAL past wel andere duurzame technieken toe. De beslissing om het 700 miljoen dollar kostende schip te bestellen, dateert volgens hem van voor het moment dat LNG beter verkrijgbaar werd in havens wereldwijd.

„Al in 2003 namen wij stappen om de uitstoot van zwavel en fijnstof te verlagen. Wij hebben uiteindelijk het bedrijf overgenomen dat deze techniek ontwikkelde. Pas in 2013 kwam er regelgeving.” Verder investeert het bedrijf in walstroomvoorzieningen in Noord-Amerikaanse havens.

Als een schip een dikke stekker inplugt zodra het is aangemeerd, hoeft het geen stookolie meer te verbranden om alles aan boord aan de praat te houden. De Rotterdamse haven verwacht HAL rond 2024 walstroom uit duurzame bronnen te kunnen bieden. Het klimaatpakket Fit for 55 van de Europese Commissie noemt duurzame walstroom een manier om scheepvaart klimaatneutraler te maken.

Volgens Antorcha maakt het bij het plannen van nieuwe routes uit of zijn schepen kunnen aanleggen op ‘duurzame’ locaties. „Havens in Noorwegen concurreren al met elkaar via die voorzieningen. Wij staan onder veel druk om duurzame verbeteringen te kunnen tonen.”

Waterbubbels onder de kiel

Verder investeert HAL „tientallen miljoenen” in een techniek die waterbubbels onder de kiel blaast, zodat het schip minder wrijving ondervindt. Dat scheelt brandstof en uitstoot. Ook installeerde het bedrijf allerlei waterzuiveringsinstallaties. „Als het afvalwater is gereinigd, kun je het gewoon weer drinken. Al heb ik dat nog nooit zelf gedaan.” Ik wel, vult zijn PR-directeur aan. „Het smaakt zoutig.”

De simpelste manier om de uitstoot in Rotterdam, Barcelona, Dubrovnik of Venetië te beperken is niet meer aan te leggen in de oude stadskern. Wie een excursie aan wal wil maken, neemt dan gewoon de (elektrische) bus. Dat is ook nog beter voor de inkomsten van de rederij. Een oude wijsheid in de cruisesector luidt immers: „Het schip is de attractie, niet de haven.”

Voor de coronacrisis maakten cruisebedrijven verlies op de ticketprijs die de passagier betaalt; winst wordt gemaakt met extra activiteiten, zoals dineren, theaters, casino’s en excursies.

Maar Antorcha gaat hier tegenin. „Het is juist belangrijk om aan te leggen in de stad. Onthoud dat wij vakanties verkopen en mensen naar plekken brengen waar ze heen willen. Een ander punt is onze economische impact. Voor Rotterdam is het iets anders, maar op sommige plaatsen zijn wij de belangrijkste brenger van toeristen naar een stad.” Volgens Antorcha zijn er plaatsen in Alaska waar HAL vaart die erg afhankelijk van cruisepassagiers. „Anderhalf jaar zonder cruiseschepen was daar verwoestend voor de economie.”

Ondertussen komt donderdag de lokale economie op gang van de Rotterdam. „Het is een town, geen city„, zegt Antorcha. „Dit is een schip in de middenklasse. Binnen Carnival en bij de concurrenten zijn er veel grotere schepen. Dat zijn echte cities. De Rotterdam is groot genoeg om een hoop vermaak te bieden met meerdere restaurants en entertainment. En compact genoeg om rijk en elegant te voelen.”

De bemanning zet de stoelen aan het overdekte zwembad recht, de pianostemmer ontfermt zich over de vleugel in het sea food-restaurant. De Rotterdam vaart deze week naar Amsterdam, dan naar Fort Lauderdale en daarna naar de Cariben.