‘Ten minste zeventien Amerikaanse missionarissen ontvoerd in Haïti’

Ten minste zeventien Amerikaanse christelijke missionarissen en hun families zijn zaterdag ontvoerd in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince, schrijft The New York Times. Het zouden bendeleden zijn die de Amerikanen vasthouden. De krant baseert haar berichtgeving op bronnen bij de Haïtiaanse autoriteiten. Ook het Franse persbureau ANP meldt de ontvoering op basis van een bron bij de veiligheidsdiensten in Haïti.

De missionarissen zouden uit de Amerikaanse staat Ohio komen, en met een bus onderweg zijn naar het vliegveld vanaf een weeshuis dat de groep bezocht zo’n dertig kilometer buiten Port-au-Prince, schrijft ANP. Een bende hield controles bij de snelwegen die de stad in leiden, en ontvoerde bij die controles naast de Amerikaanse groep ook Haïtiaanse burgers.

In april werd al een groep van tien Franse geestelijken ontvoerd in Croix-des-Bouquets, een buitenwijk van Port-au-Prince. Een paar weken later werden ze weer vrijgelaten. De bende die achter de ontvoering van de groep zat, vroeg om een miljoen dollar losgeld. Of dat geld betaald is, is niet duidelijk. De Haïtiaanse bronnen van The New York Times en AFP konden aan de media nog niet bevestigen of voor de Amerikaanse missionarissen ook losgeld is gevraagd.

In Haïti is het politiek en economisch al langer onrustig. In juli werd president Jovenel Moïse doodgeschoten toen een groep bewapende mannen zijn woning binnen was gedrongen. De openbaar aanklager zei een maand geleden dat er „genoeg compromitterende elementen zijn” om premier Ariel Henry voor als verdachte aan te merken. Henry zou de hoofdverdachte kort na de moord meerdere keren gebeld hebben. Half augustus werd Haïti getroffen door een zware aardbeving, waarbij tenminste 2.200 doden vielen.

