Regering Venezuela staakt gesprekken met oppositie

De Venezolaanse regering heeft bemiddelingsgesprekken met de oppositie gestaakt na de uitlevering van zakenman Alex Saab aan de Verenigde Staten zaterdag. Dat melden internationale persbureaus. Saab is een vertrouweling van de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Maandag moet hij voor het eerst in de rechtbank verschijnen op verdenking van corruptie, witwassen en fraude waarmee honderden miljoenen dollars gemoeid zijn.

Lees ook: Guaidó: ‘Het land komt los van Maduro’

De regeringsdelegatie zou opnieuw afreizen naar Mexico-Stad voor bemiddelingsgesprekken met de oppositie, die onder leiding van Noorse bemiddelaars worden gevoerd. Sinds sociaal-democratisch politicus Juan Guaidó de presidentsverkiezingen van 2018, gewonnen door Maduro, onwettig verklaarde, is er sprake van een politieke crisis in Venezuela. Guaidó riep zichzelf in 2019 uit tot interim-president en wordt door meer dan vijftig laden, waaronder de Verenigde Staten, erkend als leider van het land. Maduro vindt dat hij de rechtmatige Venezolaanse president is, en dat Guaidó samenzweert met de Verenigde Staten om hem onrechtmatig af te zetten.

Saab werd meer dan een jaar geleden opgepakt in Kaapverdië na een Amerikaans arrestatiebevel. Hij zou daar met zijn privévliegtuig zijn geland om bij te tanken onderweg naar Iran. Hij onderhandelde als vertegenwoordiger van Venezuela regelmatig over olie- en gouddeals met andere regeringen. Maduro eiste zijn onmiddellijke vrijlating, omdat hij op een „humanitaire missie” geweest zou zijn om voedsel en medicijnen in te kopen.

Lees ook dit profiel van Alex Saab: De Colombiaanse dealmaker van Maduro