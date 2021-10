Ziekenhuis in Zwolle moet operaties uitstellen vanwege corona

Voor het eerst in een half jaar zijn er weer operaties afgelast vanwege de coronadrukte. Het Isala Ziekenhuis in Zwolle besloot dit weekeinde twintig operaties af te zeggen vanwege capaciteitsproblemen.

Het ziekenhuis kampt met een groeiende stroom Covid-19-patiënten. In de regio van het ziekenhuis is de vaccinatiegraad relatief laag, zoals in de gemeente Staphorst waar 56 procent van de volwassen bewoners volledig gevaccineerd is tegen 83 procent landelijk. De groeiende stroom patiënten op de klinische afdeling en op de intensive care bestaat voor 80 procent uit ongevaccineerde mensen.

Volgens bestuursvoorzitter Rob Dillman is de toename in het aantal Covid-patiënten bij Isala vorige week begonnen en kampt het ziekenhuis, net als andere ziekenhuizen, met een tekort aan verpleegkundigen. In het radioprogramma Met het Oog op Morgen waarschuwde hij er zaterdagavond voor dat op dit moment maar één oplossing bestaat: de andere meer planbare zorg afbouwen. „Hoe akelig dat ook is, we doen dat met pijn in ons hart.”

De operaties die zaterdag werden geschrapt betroffen juist ‘inhaaloperaties’, ingrepen die al waren uitgesteld vanwege de pandemie. Ook werden dit weekeinde Covid-19-patiënten van Zwolle verspreid onder andere ziekenhuizen in het land.

Groeiende onvrede

Er bestaat groeiende onvrede onder artsen en patiënten over de ziekenhuiscapaciteit. Afgelopen week heeft het ministerie van Volksgezondheid aan de ziekenhuizen gevraagd om hun capaciteit uit te breiden naar 1.350 bedden op de intensive care. Maar volgens de ziekenhuizen is dit niet haalbaar, vooral door een chronisch gebrek aan personeel. Onlangs liepen de gemoederen in het Erasmus MC intern hoog op toen IC-hoofd Diederik Gommers plannen presenteerde om de IC-capaciteit te verhogen.

Doordat ziekenhuis op sommige afdelingen al lange tijd op volle toeren draaien is er een hoger ziekteverzuim. En doordat de geleverde kwaliteit noodgedwongen slechter is, kampen veel medici met stress, frustratie en zelfs burn outs. Volgens hoofd intensive care van VUmc, Armand Girbes, leidt de huidige situatie tot een neerwaartse spiraal met steeds meer uitval onder personeel omdat er roofbouw wordt gepleegd. „Wat er nu gebeurt, is dat het zorgpersoneel blootgesteld wordt aan enorme morele dilemma’s: men kan niet doen wat men wil doen en gewend was te doen. Men werkt beneden de standaard die altijd gesteld werd en die men zichzelf stelde”, zegt hij in vakblad Arts & Auto. Volgens Girbes vereist het van medici vooral om moed om tegen de buitenwereld te zeggen ‘dat het niet kan’.