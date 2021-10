Macron maakt knieval voor Algerijns bloedbad in Parijs

President Emmanuel Macron heeft zaterdag een krans neergelegd bij de Seine om te herdenken hoe de Franse politie op 17 oktober 1961 in Parijs tientallen ongewapende Algerijnse betogers heeft doodgeschoten en in het water heeft gegooid. Die gebeurtenissen waren een „voor de Republiek onvergeeflijke misdaad”, aldus Macron zestig jaar later.

Het is de eerste keer dat een Frans president fysiek aanwezig was bij een herdenking van het bloedbad. Maar de manier waarop illustreert hoe gevoelig de materie nog altijd is. Macron hield geen toespraak op de plaats van de herdenking, zijn erkenning van de feiten kwam achteraf in een zorgvuldig geformuleerd communiqué van het Élysée.

Daarin wordt de schuld voor het gebeurde grotendeels gelegd bij toenmalig politiechef Maurice Papon, die in 1998 ook werd veroordeeld voor zijn rol bij de deportatie van de Joden van Bordeaux tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het communiqué stipt ook aan dat het incident paste in „een cyclus van geweld” — een verwijzing naar de moord op dertien politieagenten in Frankrijk door de Algerijnse onafhankelijkheidsbeweging FLN in de weken voorafgaand aan het bloedbad.

Schoorvoetende erkenning

De gruwelijke feiten van 17 oktober 1961 spelen zich af in de context van de nadagen van de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog. Tienduizenden Algerijnen komen die dag in Parijs protesteren tegen de avondklok die is afgekondigd alleen voor Algerijnen in Frankrijk.

De Parijse politie reageert met uitzonderlijk geweld. Meer dan tienduizend mensen worden opgepakt en opgesloten in voetbalstadions. Tientallen betogers worden doodgeschoten, hun lijken worden in de Seine gegooid waar een aantal later wordt opgevist. Van andere vermisten wordt nooit een spoor teruggevonden.

De officiële versie is lang geweest dat die dag drie mensen zijn gedood en wel door geweld tussen betogers onderling. Pas in 1991 wordt de omertà doorbroken met de publicatie van het boek La Bataille de Paris door historicus Jean-Paul Einaudi. Hij schat het aantal Algerijnse doden die dag op meer dan tweehonderd.

De Franse staat erkent heel schoorvoetend zijn rol. De socialistische burgemeester van Parijs Bertrand Delanoë onthult in 2001 een gedenkplaat voor de „talrijke Algerijnen die zijn gedood tijdens de bloedige repressie van een vreedzame betoging”. De socialistische president François Hollande erkent die repressie in 2012 in een communiqué maar blijft weg bij de herdenking.

Spanningen met Algerije

Voor Macron past de erkenning van het bloedbad in een drieluik. Na de publicatie in januari van een door de overheid besteld rapport door historicus Benjamin Stora beloofde hij op drie symbolische data rekenschap te geven van de Franse koloniale erfenis.

De eerste was op 25 september, dag waarop Frankrijk de schandelijke manier herdenkt waarop het de harki’s heeft behandeld: de Algerijnen die aan de kant van Frankrijk hebben gevochten. De derde datum is 19 maart volgend jaar, wanneer het de zestigste verjaardag is van de Evian-akkoorden, die een einde maakten aan de Algerijnse oorlog.

De relaties tussen Parijs en Algiers staan de voorbije weken opnieuw op gespannen voet. Dat is het gevolg van uitspraken die Macron deed op 30 september in de marge van een ontmoeting met Franse jongeren van Algerijnse afkomst. Macron verweet het Algerijnse regime daar dat het gefundeerd is op een „haat voor Frankrijk” en een herschrijven van de geschiedenis dat niet op feiten is gebaseerd. Algerije sloot prompt zijn luchtruim voor Franse militaire vluchten op weg naar de Sahel, waar Frankrijk militaire operaties uitvoert tegen jihadistische groeperingen.

Algiers was al boos over de Franse beslissing om de visumaanvragen voor onderdanen van de Maghreblanden, waaronder Algerije, drastisch in te perken. Die maatregel was op zijn beurt ingegeven door de Franse onvrede over de onvoldoende medewerking van die Noord-Afrikaanse landen bij het terugsturen van illegalen in Frankrijk.