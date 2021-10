Europees klinkende John Adams overtreft Steve Reich

Twee titanen van de Amerikaanse muziek stonden zaterdag in de schijnwerpers bij NPO Radio 4. ’s Middags vierde de NTR ZaterdagMatinee de vijfentachtigste verjaardag van Steve Reich, met twee klassiekers en een wereldpremière, uitgevoerd door het ensemble van meesterslagwerker Colin Currie. En in het AVROTROS Vrijdagconcert, dat voor de gelegenheid ook op zaterdag was en dat vrijdag 29 oktober zal worden uitgezonden, debuteerde John Adams als dirigent bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest in onder meer eigen werk.

Lees ook dit interview met John Adams uit 2019: John Adams: ‘Ik vrees dat de wereld ongunstig denkt over Amerika’

De twee titanen schelen iets meer dan tien jaar, maar verkeren in heel verschillende fases van hun artistieke leven. Adams (74) maakte een fitte indruk en werkt nog volop aan een nieuwe opera. Reichs beste werk ligt definitief achter hem en het gloednieuwe Traveler’s prayer bleek een bescheiden toevoeging aan zijn oeuvre. Hij was er niet bij in Amsterdam – ironisch genoeg staken de reisrestricties en quarantaineplicht daar een stokje voor.

Lees ook dit interview met Steve Reich (2017): ‘Als muziek niet emotioneert – laat dan maar’

Bijbelteksten

Reich toonzette in Traveler’s prayer een aantal Hebreeuwse Bijbelteksten. Twee tenoren van zanggroep Synergy Vocals zongen zonder vibrato een mooi vervlechtende canon, later bijgestaan door twee sopranen. Het ensemble van strijkoctet en twee vibrafoons zorgde voor een nevel van harmonie, met lage pianotonen als ankers. Zoete dissonanten, verschuivende ritmes, abrupt einde. De Colin Currie Group, vijftien jaar geleden speciaal opgericht voor Reichs muziek, speelde daarnaast de klassiekers Tehillim en Music for 18 musicians. Hoewel Reich de Group ooit zijn beste interpreten noemde, waren het toch geen gedroomde uitvoeringen. De balans was niet steeds optimaal en de totaalklank miste de transparantie die Reichs spel van kraakheldere, verschuivende patronen zo spannend maakt.

Toch is een gespecialiseerd ensemble als de Colin Currie Group de ideale vertolker van Reichs muziek, werd ’s avonds bevestigd. John Adams had voor het Rotterdams Philharmonisch een programma samengesteld waarin zijn eigen Naive and sentimental music (1998) werd voorafgegaan door orkeststukken van Reich én Philip Glass, zodat de hele traditionele top-3 van de Amerikaanse (post-)minimal music in actie kwam. Alleen: waar Adams het orkestapparaat tot in de finesses beheerst, kwamen zijn collega’s nauwelijks uit de verf. Reichs Three movements lag in het verlengde van Music for 18 musicians: een regelmatige puls van marimba’s en piano’s, spiralende motiefjes, gordijnen van stuiterende strijkers. Maar door de troepenmacht ontstond een massief en log klankbeeld. Wel was het uitgedunde middendeel erg mooi.

Philip Glass schreef sinds zijn baanprekende werken uit de jaren zeventig, zoals de opera Einstein on the beach, een omvangrijk symfonisch oeuvre bij elkaar. Maar zijn recente Concert voor twee piano’s (2015) voor solistenduo Katia en Marielle Labèque getuigde van weinig voeling voor orkestratie. Het klonk als een op hol geslagen straatorgel, vol belletjes en obligate chromatiek. De grote collectieve inspanning van het orkest werd inefficiënt omgezet in klank: veel zichtbaar spelende instrumenten waren volstrekt onhoorbaar. De meerwaarde van de twee piano’s werd ook niet duidelijk. Bezielde momenten, zoals de koele, uitgepuurde coda, waren schaars.

Nee, dan Adams, die zijn spectaculaire driedelige Naive and sentimental music treffend omschreef als „Bruckner die gedropt is in Nevada”, en „misschien een beetje LSD” gekregen heeft. De invloed van minimal-pioniers als Reich en Glass bleek slechts één ingrediënt in Adams’ muzikale ratatouille, waarin ook affiniteit met bigbandjazz en rock doorklonk, en bovenal van diepe liefde voor de Europese traditie van Mahler tot Stravinsky. Na een dag lang Amerikaanse muziek leek Adams, de meest Europese van het trio, degene die nog het meest te zeggen heeft.

Hedendaags Steve Reich 85! NTR ZaterdagMatinee. Colin Currie Group & Synergy Vocals. Gehoord: 16/10 Concertgebouw A’dam. Terugluisteren via nporadio4.nl ●●●●● Rotterdams Phil. Orkest o.l.v. John Adams, m.m.v. Katia & Marielle Labèque (piano). Gehoord: 16/10 TivoliVredenburg Utrecht. 29/10 uitzending op NPO Radio 4. Inl: rotterdamsphilharmonisch.nl ●●●●●