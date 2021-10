Ethiopiërs Tola en Tanui winnen marathon Amsterdam in parcoursrecord

De Ethiopische atleten Tamirat Tola en Angela Tanui hebben zondagochtend de 45ste marathon van Amsterdam op hun naam geschreven. Beide atleten liepen een parcoursrecord. De Nederlandse titel ging bij de mannen naar Khalid Choukoud, bij de vrouwen was Ruth van der Meijden de snelste.

Tola verbrak met een voorlopige eindtijd van 2.03.38 het in 2018 gelopen parcoursrecord van Lawrence Cherono (2.04,06) en tevens zijn persoonlijk record. Op drie kilometer van de finish in het Olympisch Stadion liep de Ethiopiër weg van de kopgroep. Een halve minuut na hem kwam de Keniaan Bernard Koech over de meet, gevolgd door Tola’s landgenoot Leul Gebresilase.

Bij de vrouwen liep de 29-jarige Tanui meer dan twee minuten van haar persoonlijk record af. In 2.17.57 was ze bovendien bijna anderhalve minuut sneller dan de toptijd die haar landgenote Degitu Azimeraw in 2019 in Amsterdam liep. Tanui zou eigenlijk meelopen in de marathon van Boston, maar week vanwege visaproblemen uit naar de marathon van Amsterdam. Het was al de derde marathon die ze dit jaar op haar naam schreef.

In Amsterdam werden zondag ook de Nederlandse titels op de marathon verdeeld. Bij de mannen was Choukoud de snelste met een tijd van 2.10.35. Hij werd vijf jaar geleden al eens Nederlands kampioen en volgt nu Abdi Nageeye op, die het NK oversloeg en zich voorbereidt op de marathon van New York van 7 november. Bij de vrouwen nam Ruth van der Meijden in 2.29.55 de titel over van Bo Ummels.