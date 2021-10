Draghi komt (voorlopig) weg met streng vaccinatiebeleid

Een zee van blauwe, groene maar vooral rode ballonnen, en van wapperende Italiaanse en Europese vlaggen kleurt de hemel boven het plein voor de basiliek van Sint-Jan van Lateranen, in Rome. Iemand heeft zich verkleed als Magere Hein, met zeis en al, en zeult een pop mee, de kop naar beneden, met daarop een foto van Benito Mussolini en de slogan: ‘Hij is dood, het fascisme nog niet.’ Vanaf het podium bepleit een vakbondsleider onder luid applaus dat neofascistische organisaties in Italië buiten de wet moeten worden gesteld.

Met achthonderd bussen, tien speciaal ingehuurde treinen en enkele vluchten vanuit Sardinië en Sicilië zijn de vakbondsleden zaterdag naar de Italiaanse hoofdstad afgereisd. Een betoger draagt een blauw vakbondshesje met de boodschap ‘Gevaccineerd sinds 25 april 1945’. „Dat is onze Bevrijdingsdag van het fascisme,” zegt Armando Frustaglia uit Rome. „We zijn hier zo talrijk komen opdagen om onze afschuw te tonen voor wat vorig weekend is gebeurd.”

Neofascistische inval

Op 9 oktober, vorige week zaterdag, splitste een groepje zich af van een antivax-betoging, om de zetel van de linkse vakbond CGIL te bestormen. Bij de meute die daar vernielingen aanbracht, waren ook bekende neofascistische leiders, die nadien zijn gearresteerd. De CGIL is met 5 miljoen leden de grootste vakbond van Italië, en de steunbetuiging lokte zaterdag tienduizenden sympathisanten naar Rome. Volgens de organisatoren waren ze met 200.000, de politie houdt het op 50.000.

Frustaglia zegt met een knipoog dat hij niet alleen tegen het fascisme, maar ook tegen Covid-19 is gevaccineerd. „Ik respecteer het recht om te protesteren van wie daar anders over denkt, maar het moet wel netjes en vredig blijven”.

Dit land heeft zo’n trauma opgelopen en zoveel doden te betreuren, dat Draghi’s aanpak volgens mij echt noodzakelijk is Morena Serra vakbondslid

Ook Morena Serra, die vanuit Mestre (bij Venetië) met haar vakbondsdelegatie naar Rome is gekomen, zegt dat de bestorming van het vakbondsgebouw haar heeft geschokt. „Maar wat ik helemaal niet kan verteren, is dat die lui ook de afdeling eerste hulp van een Romeins ziekenhuis zijn binnengevallen”, zegt Serra, die verpleegkundige is. Tijdens de pandemie heeft ze thuiszorg geboden aan terminaal zieke patiënten. „Dit land heeft zo’n trauma opgelopen en zoveel doden te betreuren, dat Draghi’s aanpak volgens mij echt noodzakelijk is. De Italianen kunnen geen nieuwe lockdown aan. En onze economie kan ook niet een tweede keer zo op de knieën worden gedwongen.”

Strengste van Europa

De Italiaanse aanpak is één van de strengste in heel Europa. Sinds vrijdag moet iedereen op het werk een covidpas kunnen tonen. Premier Mario Draghi voert die verplichting in tot einde dit jaar, met als doel het aantal vaccinaties verder op te drijven. Die strategie werkt: sinds half september, toen bekend raakte dat de coronapas op het werk vanaf 15 oktober verplicht zou worden, noteerde Italië meer dan een half miljoen extra vaccinaties vergeleken met een maand eerder.

In Milaan werd zaterdag zonder toestemming van de autoriteiten gedemonstreerd tegen de invoering van de coronapas op de werkvloer, een dag eerder. Foto Piero CRUCIATTI / AFP

De vooraf zo gevreesde ‘zwarte vrijdag’ bleef ook uit. Stakende havenarbeiders in de noordelijke stad Triëst lieten werkwilligen door, en de haven bleef operationeel. Zaterdag hielden wel duizenden tegenstanders van de ‘Green Pass’ een ongeautoriseerde manifestatie in Milaan. Het was al de dertiende zaterdag van protest op rij, en met zo’n 15.000 betogers de grootste betoging tot nu toe. Volgens de Milanese krant Corriere della Sera zat uiterst-rechts ditmaal niet erachter, en droeg de betoging eerder een anarchistische stempel.

Voorlopig lijkt Draghi al bij al weg te komen met zijn strenge aanpak, al is dat slechts een tussenstand. Italië houdt de ordetroepen ook de komende weken op straat, zeker in de aanloop naar de G20-top van staats- en regeringsleiders, die eind deze maand in Rome wordt gehouden.