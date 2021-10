De wanhoop van een huisarts in de Biblebelt

Een appje van huisarts Reza Pezeshki Nia, afgelopen woensdag. „Er is alhier sprake van DOGMA”, schrijft hij. „Laten we erover praten!” De hoofdletters laten zien hoe wanhopig hij is. Het aantal coronabesmettingen loopt in heel Nederland weer op en in het dorp waar hij werkt – Rouveen, gemeente Staphorst – loopt het hárd op. Bijna de helft van zijn patiënten is niet gevaccineerd. „Nog geen sterfgevallen”, zegt hij vrijdagmiddag laat aan de telefoon, als hij het eindelijk even wat rustiger heeft. „Maar wel ziekenhuisopnames. Een paar patiënten liggen op de IC. Ze zijn heel, heel ziek. En het had zo gemakkelijk voorkomen kunnen worden.”

In februari 2020 had Reza Pezeshki Nia (Teheran, 1974) me voor het eerst gemaild. Hij wilde graag over zijn werk „in dit bijzondere deel van Nederland” vertellen. De coronapandemie leek nog ver weg en een middag lang zaten we in zijn praktijk te praten over de mensen hier, hun godvrezendheid, hun eenzaamheid, hun angst voor intimiteit. Hij bleef zich over hen verbazen, zei hij, maar hij voelde zich ook verbonden met hen. Ondanks zijn eigen ongelovigheid was hij bevriend geraakt met de orthodoxe dominee Harm Romkes (Urk, 1975).

‘Er zijn hier mensen die denken dat in het coronavaccin een chip zit’

Een paar weken later praatte ik met hen samen over die vriendschap en over hun werk als hoeder van de dorpelingen. Corona was ook in Rouveen gearriveerd en de dokter zei tegen de dominee: stop met de kerkdiensten. Maar de dominee wist nog niet of hij dat zou doen. Hij riep de mensen op om zich tot Christus te wenden. In februari 2021, de vaccinaties waren net begonnen, was ik weer bij ze. Toen zei de dokter: „Voor mij is het vaccin heilig, ik promoot het bij iedereen.” Maar de dominee nam „die rommel” niet, vanwege Marcus 2 vers 17. „Wie ziek is heeft een medicijnmeester nodig en wie gezond is niet.”

Vrijdagmiddag aan de telefoon zegt Reza Pezeshki Nia dat het vaccineren met AstraZeneca nog wel goed ging. Mensen konden ervoor naar zijn praktijk komen en desnoods vaccineerde hij ze anoniem. Maar een oproep van de GGD? „Ze gaan niet. Ze durven niet. Ze zijn bang voor God. Ze wantrouwen de overheid. Er zijn hier mensen die denken dat het vaccin van speciaal gekweekte embryo’s wordt gemaakt. Ze denken dat er een chip in zit en dat we over vijf jaar allemaal zullen sterven.” Hij praat en praat en praat met zijn patiënten, maar zoveel onwetendheid, zegt hij, daar kan hij niet tegenop. „Ze kijken me aan en zeggen: u probeert me te verleiden, dokter.” De verleiding van de Boze.

Vorig jaar, vóór corona, zei de dokter tegen de dominee: „De mensen luisteren naar jou, Harm.” En de dominee zei: „Maar ze gelóven jou, Reza. Als jij tegen een patiënt zegt dat hij de gevreesde ziekte heeft, dan gelooft hij jou. Hij doet wat jij zegt.” En precies dat, zegt Reza Pezeshki Nia, is nu voorbij.