De ‘tikkende tijdbom’ van de Himalaya

Dagen lopen over de flanken van de Himalaya, sjouwen met apparatuur, kamperen bij 15 graden onder nul, vechten tegen de hoogteziekte. En dan kom je een half jaar later terug, blijkt de helft van de metingen mislukt door natuurgeweld. Wetenschappelijk onderzoek doen op ruim 5.000 meter hoogte is niet altijd een pretje.

CV Twee jaar in Nepal Walter Immerzeel (1975) behaalde zijn master in de milieukunde aan de Universiteit Utrecht. Hij woonde twee jaar in Nepal. In Utrecht promoveerde hij in de fysische geografie. Nu is hij aan diezelfde universiteit hoogleraar berghydrologie, gespecialiseerd in de Himalaya. In zijn vrije tijd is hij een fanatiek hardloper. Dit weekend liep hij de marathon van Amsterdam.

Toch heeft Walter Immerzeel (1975), hoogleraar berghydrologie aan de Universiteit Utrecht, het er graag voor over. Hij onderzoekt de watercyclus in de Himalaya en hoe deze mogelijk verandert door klimaatverandering. Het alarmistische verhaal dat er door smeltende gletsjers grote droogte in Azië komt noemt hij „onzin”.

Immerzeel maakt zich vooral zorgen over de gevolgen van toenemend extreem weer in de bergen. Voor zijn vernieuwende onderzoek ontving hij op 14 september de Ammodo Science Award voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Immerzeel ziet bergen als watertorens die vanaf hoogte het water leveren dat in lager gelegen gebied essentieel is voor irrigatie, behoud van ecosystemen, industrieel gebruik, en als drinkwater. Hij legt de basis uit: „In berggebieden ligt enorm veel sneeuw en er zit veel water opgeslagen in gletsjerijs. Dat is een buffer voor als het droog is en niet regent. Dankzij de smelt van sneeuw en gletsjers heb je dan toch water in de rivieren. Het concept van bergen als watertorens maakt een link tussen water uit de bergen en hoe dat benedenstrooms gebruikt wordt.”

Waarom focust u zich op de Himalaya, en niet de Andes of de Alpen?

„De Himalaya is qua watercyclus de meest relevante bergketen als je ook kijkt naar de interactie met mensen. In die regio ontspringen de tien megarivieren, onder andere de Ganges, de Brahmaputra, de Gele Rivier en de Yangtze. Al dat water komt uit de Himalaya, het Tibetaans Plateau, en de Karakoram. Honderden miljoenen mensen zijn daarvan afhankelijk, dus alles wat daar gebeurt heeft een gigantische impact. Ondanks de enorme relevantie was er nog relatief weinig wetenschappelijk onderzoek in dat gebied toen ik ermee begon.”

Wat is het effect van klimaatverandering op de Himalaya?

„De opwarming gaat sneller op hoogte: een wereldwijde opwarming van 1,5 graad betekent een opwarming van 2,1 graden in de Himalaya. Dat komt door allerlei feedbackmechanismen. Door opwarming beweegt de sneeuwlijn zich verder omhoog, waardoor het ondergelegen donkere gesteente vrijkomt. Sneeuw reflecteert veel zonnestraling, terwijl donkere oppervlakken juist veel straling opnemen. Er wordt dus meer zonnestraling opgenomen als de sneeuw gesmolten is, waardoor het wéér sneller opwarmt. Zo zijn er ook nog een aantal processen in de atmosfeer die dat effect versterken.

Een van de expedities van Walter Immerzeel in de Himalaya. „Het is een enorme logistieke operatie om al die spullen daar te krijgen.”

„Iedere keer dat wij terugkomen in Nepal zien we dat de gletsjers verder teruggetrokken zijn. We zijn in 2013 begonnen om deze smelt te bestuderen door er met drones overheen te vliegen. Elk jaar worden die gletsjers een meter dunner en trekken ze 50 tot 100 meter terug. Dat zie je gewoon gebeuren. Maar het effect van klimaatverandering is ook subtiel. Het belang van gletsjers wisselt van gebied tot gebied.”

Hoe verandert de watercyclus in de toekomst?

„De meeste klimaatmodellen voorspellen een toename in neerslag. Je krijgt meer verdamping, dus ook meer neerslag. Daardoor versnelt de watercyclus ook. Dus gemiddeld is er niet echt een probleem met de hoeveelheid water in de rivieren. Het wordt eerder meer. Maar de grote uitdaging zit hem in de weersextremen. Dat is waar ik me het meest zorgen om maak. In Azië zie je een directe link tussen klimaatextremen en enorm veel schade, terwijl wij hier in Europa alles ontwerpen op een overstromingsfrequentie van eens in de duizend jaar. Als je kijkt naar de ontwikkelingen dan is dat een tikkende tijdbom. Je weet gewoon dat het uit de hand gaat lopen, de vraag is alleen wanneer precies.

„In de toekomst gaan we dan ook fundamenteler onderzoek doen naar die weersextremen hoog in de bergen. Dus: hoe veranderen de extremen in berggebieden en in welke mate kunnen we dat toedichten aan klimaatverandering? Dat is een onderzoeksveld dat zich snel ontwikkelt.”

Uw veldwerk vindt plaats op grote hoogte. Wat zijn de grootste uitdagingen die daarbij komen kijken?

Lachend: „Daar komen heel veel uitdagingen bij kijken. Het gebied waar wij nu veel onderzoek doen ligt vlak bij de grens van de Himalaya met het Tibetaans Plateau, helemaal in het noorden van Nepal. Om daar te komen moeten we vanaf Kathmandu eerst een dag met de bus. Vervolgens moeten we drie of vier dagen lopen voordat we bij de eerste gletsjer zijn. Daar is dan nog een dorpje, op ongeveer 4.000 meter hoogte. En vanaf daar gaan we echt hoog, naar 5.000 tot 5.500 meter, waar onze meetinstrumenten staan. Het is een enorme logistieke operatie om al die spullen daar te krijgen.”

Hoe gaat dat dan?

„We werken samen met de lokale bevolking. Zij helpen ons als dragers en gidsen. In een van onze grootste operaties hebben we echt veel instrumenten geïnstalleerd, een aantal weerstations. Dan gaan er veertig tot vijftig dragers mee. Soms werken we ook met helikopters, maar dat is duur en gevaarlijk.”

Hoe ziet een gemiddelde onderzoeksdag eruit?

„We slapen in een tentje in een kamp. ’s Nachts kan het soms min 15 graden zijn, dus dan moet je echt goede spullen hebben. We staan ’s ochtends om zes uur op. Dan is het nog goed weer, maar in de middag komen de wolken uit het dal. Dan kun je niet meer verder. We staan dus vroeg op en gaan dan met de sjerpa en de gids erbij naar een van onze meetstations. Die staan verspreid over de vallei om de hele watercyclus te observeren. We gaan ze allemaal langs in twee à drie weken. Soms voor onderhoud of reparatie, soms om data te downloaden en soms om nieuwe dingen te installeren. Rond een uur of twee ’s middags komen we weer terug bij het kamp om uit te rusten en voorbereidingen te doen voor de volgende dag. Door de kou, het harde werken en niet altijd perfect eten is het echt een aanslag op je lichaam.”

Gaan er wel eens dingen mis?

„Zeker. Dat is inherent aan werken in dit gebied. Wij zeggen altijd: als 50 procent van de metingen slaagt dan is het succesvol. In 2015 is er een heel grote aardbeving geweest in Nepal. Dat heeft, zeker in het gebied dat wij onderzoeken, enorme schade aangericht. Het grootste dorp in de vallei is helemaal bedolven onder een grote sneeuw- en ijslawine die veroorzaakt werd door de aardbeving. Dat was echt dramatisch. Meer dan tweehonderd mensen zijn toen overleden in dat dorp en het hele dorp lag onder een laag puin van 30 meter. Toen is ook de helft van onze stations kapot gegaan. Het is dus altijd weer spannend wat je aantreft. Ik ben nu ook super benieuwd, want ik ga in november voor het eerst sinds twee jaar weer.”