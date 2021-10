Wat we willen onthouden van de doden

Wat herinner je van iemand die is overleden? Wat blijft achter, en wat mag je niet vergeten? Podcastserie Wat Blijft duikt in het leven van recent overleden Nederlanders, onder wie voetballer Wim Suurbier, historica Evelien Gans en componist Louis Andriessen. Wat blijft is een serie prachtige, persoonlijke audio-portretten. De eerste aflevering is gewijd aan cabaretier Jeroen van Merwijk, een man met een „gigantische veelzijdigheid”, een harde werker die zijn geluk vooral ontleende aan wat hij maakte, en die ook eenzaam was.

Journalist Coen Verbraak interviewt collega’s en tweelingbroer Vincent. Van Merwijk bleef altijd een cabaretier voor een klein publiek, maar toen hij ongeneeslijk ziek werd, brak hij ineens door, en kreeg de Edison Oeuvreprijs.

In memoriams 6 afleveringen van 30 min. HUMAN