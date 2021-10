Onderzoek ingesteld naar optreden politie aanslag Kongsberg

De Noorse autoriteiten stellen een onderzoek in naar het optreden van de politie tijdens de aanval woensdagavond met pijl-en-boog in de Zuid-Noorse stad Kongsberg. Dat meldt persbureau AP op basis van een verklaring van de Noorse inlichtingendienst PST. „Vanwege de ernst van de zaak is het belangrijk dat fouten snel worden gevonden zodat onmiddellijk maatregelen kunnen worden genomen”, aldus de inlichtingendienst. Bij de aanslag kwamen vijf mensen om het leven en raakten drie anderen gewond.

In Noorse media klonk eerder kritiek op het optreden van de politie. Zo zou het te lang hebben geduurd voordat de dader werd opgepakt. De politiemensen die als eerste ter plaatse waren, verscholen zich en wachtten op versterking. Op dat moment wist de dader te ontkomen en vijf mensen te doden. Het duurde een half uur na de eerste melding voordat de dader werd opgepakt.

Het motief van de aanslag is nog niet bekend. De politie zei vrijdag dat de mentale gesteldheid van Espen Andersen Bråthen was „verslechterd” en dat hij waarschijnlijk verward was toen hij de aanslag pleegde. Bråthen wordt psychisch onderzocht. De politie zegt te twijfelen of zijn bekering tot de islam iets met de aanslag te maken heeft. Eerder werd bekend dat de politie meerdere malen was gewaarschuwd dat Bråthen geradicaliseerd zou zijn.

Woensdagavond kreeg de politie rond 18.15 uur een melding van mensen die een man zagen lopen met een pijl-en-boog. Bråthen schoot op ogenschijnlijk willekeurige mensen, onder andere in een supermarkt. Vier vrouwen en een man kwamen hierbij om het leven. De drie gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten.