Ireen Wüst stelt zich verkiesbaar als lid atletencommissie IOC

Sportkoepel NOC-NSF heeft schaatsster Ireen Wüst voorgedragen als kandidaat voor de atletencommissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Wüst is een van de (oud-)sporters op de kandidatenlijst die zaterdagmiddag door het IOC is gepubliceerd. Tijdens de Winterspelen, in februari 2022 in Beijing, worden de nieuwe leden van de atletencommisie verkozen. Het gaat om twee plekken, en circa 3.000 olympische sporters mogen hun stem uitbrengen.

Mocht Wüst worden verkozen, dan is zij de eerste Nederlander die via de atletencommissie IOC-lid wordt. Bovendien zou ze het eerste Nederlandse IOC-lid worden sinds Camiel Eurlings zich in 2018 terugtrok. Sindsdien is Nederland niet meer vertegenwoordigd in een van de belangrijkste sportorganisaties ter wereld. Aruba, dat tot het Koninkrijk der Nederlanden behoort maar onder eigen vlag is aangesloten bij het IOC, heeft wel een lid: Nicole Hoevertsz. Zij is sinds juli dit jaar een van de vier vice-voorzitters.

Het is „hoog tijd” dat er weer een Nederlander zitting neemt in het IOC, zegt Anneke van Zanen, voorzitter van NOC-NSF. „Wij laten elke Spelen, zomer en winter, zien dat we bij de toplanden horen.” Nederland eindigde in de medailleklassementen van Tokio (2021) en Pyeongchang (2018) respectievelijk als zevende en vijfde. Wüst won bij die laatste editie goud op de 1.500 meter en zilver op de 3.000 meter en ploegenachtervolging. Met elf olympische medailles is Wüst de succesvolste Nederlandse olympiër ooit. Ze veroverde vijf gouden plaken op vier achtereenvolgende Winterspelen.

‘Supertrots’

Van Zanen: „Wij zijn supertrots dat we zo’n fantastische sporter kunnen voordragen. Ireen heeft alles gewonnen wat je kunt bedenken onder alle omstandigheden, en ze heeft ervaring met het zoeken van sponsors en opstarten van schaatsteams. Vanuit die ervaring denken wij dat ze veel kan bijdragen aan de sport. Ze weet precies wat erbij komt kijken om onder ideale omstandigheden te kunnen sporten.”

Wüst zit momenteel in Inzell, Duitsland voor een trainingskamp om zich voor te bereiden op haar vijfde Winterspelen. Om haar voorbereiding niet te verstoren, wil ze niet reageren, laat haar zaakwaarnemer weten. Wel zegt ze via het NOC-NSF, dat een persbericht heeft verspreid, dat het „een eer” is dat ze is voorgedragen. Wüst: „Door mijn deelname aan vier Olympische Spelen weet ik als geen ander wat atleten nodig hebben om op het hoogste niveau te presteren. Als lid van de atletencommissie wil ik het verschil maken en ervoor zorgen dat de stem van de sporters duidelijk wordt gehoord en dat we de volgende generatie sporters kunnen helpen hun Olympische droom waar te maken.”

In het verleden hebben andere Nederlandse sporters, zoals volleyballer Peter Blangé en roeister Femke Dekker, zich ook kandidaat gesteld voor de IOC-atletencommissie, zonder succes. D e kandidatuur van Wust heeft een „gerede kans” volgens Van Zanen. „Wij denken dat zij de beste kandidaat is die het IOC kan krijgen.”

Nieuwe verkiezingen

Het IOC telt 115 leden, waarvan zeventig permanente. De andere 45 zijn gelinkt aan hun positie bij wereldsportbonden of nationale olympische comités of zijn (voormalige) sporters. In dat laatste geval betreft het leden van de atletencommissie, die momenteel wordt voorgezeten door de Finse oud-ijshockeyster Emma Terho. De commissie telt momenteel zeventien leden, en elke Zomer- en Winterspelen komt een aantal plekken beschikbaar. Deze keer gaat het gaat om twee plekken, en circa 3.000 olympische sporters mogen kun stem uitbrengen. De leden krijgen een mandaat van vier jaar. Tijdens de Zomerspelen in Tokio werden de Spaanse basketballer Pau Gasol, de Italiaanse zwemster Federica Pellegrini, de Poolse wielrenster Maja Wloszczowska en de Japanse schermer Yuki Ota gekozen.