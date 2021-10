Heldinnen van de Nederlandse popmuziek

Al op jonge leeftijd was presentator Carolien Borgers gefascineerd door vrouwelijke popartiesten. Haar rolmodellen waren luidruchtig, cool, lief en stoer. In het eerste seizoen van De Nederpopcast praat ze met zangeressen van verschillende generaties. De vrouwen vertellen over de droom, de ontdekking, en de schaduwkanten van de muziekwereld. De podcast schiet moeiteloos door tientallen jaren Nederlandse muziekgeschiedenis. Ook zit het vol inkijkjes in het leven van de artiesten. Zo hoor je dat Edsilia Rombley oorspronkelijk een carrière als accountant ambieerde („dan zou ik niet de zorgen hebben die mijn moeder altijd had”), dat Imca Marina bijna tuinarchitect in Boskoop was geworden en dat Linde Schöne haar eigen sound ontdekte toen tijdens haar opleiding werd gezegd dat ze sexier moest zingen.

Popmuziek 6 afleveringen van 40 min. NPO Radio 2/AVROTROS