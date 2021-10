Ik parkeer mijn Renault 4 op de parkeerplaats bij Albert Heijn temidden van luxe bolides, zoals Jeeps, Tesla’s en Audi’s. In de auto naast mij doet de bestuurder zijn raam open: „Gaaf bakkie wijffie!” Ik beaam dat en open de achterbak om een krat vol lege (wijn)flessen te pakken. Uit de auto naast mij: „Tja, met zo’n autootje hou je natuurlijk wel geld over voor een wijntje.”

