‘En de twee koningen leefden nog lang en gelukkig’

‘Opstaan!” riep de oude koningin naar de kroonprins. „Ik wil met je praten.” Zij wilde met pensioen, maar de kroonprins was nog vrijgezel. „Iedere prins in de wijde omgeving is al getrouwd, behalve jij!” Ze riep alle prinsessen op te komen, van de kittige prinses Dolly uit Texas tot de boomlange Rahsjhandimashputtin uit Mumbai. Maar de kroonprins vond het aanbod maar niks. Tot prinses Madelief met haar broer prins Heerlijk op de stoep stond. Eindelijk sloeg het hart van de kroonprins op hol. „Wat een beeldschone prins!”, riep hij uit.

Als Stern Nijland op basisscholen voorleest uit haar eigen boek Koning & Koning is dit het moment waarop ze altijd even kijkt naar haar publiek. De meeste kinderen, valt haar op, reageren helemaal niet. Die vinden het doodnormaal, twee mannen. Ze roepen eerder iets over de prinsessen, dat ze er op de plaatjes niet als normale prinsessen uitzien. En als ze dan het boek dichtslaat – „de twee koningen leefden nog lang en gelukkig” – en een discussie begint, eindigt dat steevast in een leuk gesprek. „In elke klas is wel een kind met een tante die op vrouwen valt.”

Ja, er zijn mensen die moeite hebben met haar boek. Maar dat zijn, weet ze nu, na ruim twintig jaar Koning & Koning voorlezen, altijd volwassenen.

Het boek, geschreven en geïllustreerd door Stern Nijland en Linda de Haan, heeft sinds de publicatie in 2000 een bijzondere geschiedenis doorgemaakt. Nijland moet er wel weer aan denken nu Mark Rutte deze week plots met een statement kwam over het Koningshuis. Mocht prinses Amalia willen trouwen met een vrouw, zei de premier, dan hoeft ze geen afstand te doen van de troon. Het statement volgde op de publicatie van het boek Amalia, waarin auteur Peter Rehwinkel schrijft dat in zo’n – hypothetische – situatie een probleem ontstaat met de erfelijkheid van koningschap. Dat was ook eerder, onder premier Wim Kok, het kabinetsstandpunt.

Nijland: „In de periode dat wij het boek maakten was Willem-Alexander nog vrijgezel. Er was nog geen prinses Máxima. Wij hebben destijds ook wel gedacht: wat nou als hij op mannen valt? Had gekund. Wonderlijk hoe nu, met de nieuwe troonopvolger, de discussie weer even oplaait.”

Niet dat de auteurs de Oranjes voor ogen hadden toen ze het boek maakten. Helemáál niet. Ze waren begin twintig, net afgestudeerd van de kunstacademie, en wilden gewoon een prentenboek maken. Een sprookje, dat illustreert zo mooi. Maar dan niet te cliché. En op een bepaald moment bedachten ze: is het niet veel leuker als de kroonprins valt op de bróér van een prinses? Uitgeverij Gottmer zag er wel wat in en drukte het boek in bescheiden oplage. Het verkocht redelijk, werd vertaald in het Duits, Deens en in het Fries, „maar verder vond niemand het zo interessant”.

Dat veranderde toen King & King twee jaar later in Amerika verscheen. Het boek werd genomineerd voor beste kinderboek, maar óók voor meest controversiële boek. Het hielp de verkoop, maar intussen werd de uitgeverij bedreigd, liepen er rechtszaken, stonden de auteurs op een internetforum als „anti-christs of the week” en werd hun boek tijdens een bible rally ritueel verbrand. Op scholen en in de politiek ontstonden discussies waarin werd opgeroepen het boek te verbannen uit de bibliotheek, of alleen op de volwassenafdeling te plaatsen, of op minstens 152 centimeter hoogte. Nijland: „Stonden we opeens op een lijst samen met Salman Rushdie. Soort van cool, maar ook wel triest.”

Mexico

In de jaren erna is Koning & Koning nóg tienmaal vertaald. Het boek verscheen als Rey y rey in het katholieke Zuid-Amerika, waar het Nationaal Ballet van Mexico er drie jaar geleden een voorstelling van maakte. Nijland en De Haan waren erbij en ontmoetten mensen die van heinde en verre met oude exemplaren waren komen aanzetten. Het boek, vertelde een man hen in tranen, was een openbaring geweest. Die man wist niet dat het kón, op een jongen vallen. Inmiddels leeft hij gelukkig met zijn vriend aan de kust. „Dat raakt je wel”, zegt Nijland. „Want ja, wij hadden ook maar gewoon een boekje gemaakt.”

Koning & Koning verscheen in China, Japan, Tsjechië, Italië. Het leverde de auteurs mooie gesprekken op, maar ook het besef dat de omstandigheden in Nederland zo anders zijn. „Dat klinkt cliché, maar we leven hier echt in een open cultuur.”

Al is het er niet per se beter op geworden, valt Nijland op. Ze is naast illustrator ook leerkracht op een basisschool in Leeuwarden. Het lijkt wel, zegt ze, alsof de polarisatie die ze in Amerika zag, in twintig jaar ook in Nederland is gegroeid. „Je ziet een verharding. Niet overal, maar op sommige scholen, en ook in het publieke debat.” Door sociale media? „Misschien. Ik weet het niet. Maar je ziet vooral onder een deel van de jongeren dat het heel normaal is om elkaar af te branden, elkaar geen ruimte te gunnen.”

In Amerika is King & King verschenen in negentiende druk. Dat het zoveel zou losmaken, had Nijland nooit gedacht. Misschien, denkt ze, spreekt het tot de verbeelding omdat het onderwerp er niet zo dik bovenop ligt zoals bij veel themaboeken – over de dood bijvoorbeeld of plassen op een potje. En dat het een sprookje is, maakt het gewichtiger. En dat „zélfs de koning” verliefd mag worden op wie hij wil, ja, dat helpt vast ook. „De koning is ook maar een mens.”