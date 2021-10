Nieuw-Zeeland vaccineert zeker 2,5 procent van de bevolking op ‘Super Saturday’

Nieuw-Zeeland vaccineert zeker 2,5 procent van de bevolking in één dag Zeker 2,5 procent van de bevolking in Nieuw-Zeeland heeft in één dag tijd een coronavaccinatie gekregen. Tijdens ‘Super Saturday’ kon iedereen langskomen die nog geen eerste prik had ontvangen, of die langer dan drie weken geleden de eerste prik had gehad. Premier Jacinda Ardern moedigde Nieuw-Zeelanders ondertussen de hele dag aan om hun coronavaccinatie te halen. Een paar vaccinatielocaties is op moment van schrijven nog geopend. Om 19.50 uur (lokale tijd) waren er 129.319 prikken geregistreerd in het land met iets meer dan 5 miljoen inwoners. Ardern zei op televisie dat ze hoopte de 150.000 vaccinaties vandaag te behalen. De Vaxathon is live te volgen via nationale en lokale omroepen en verschillende beroemdheden, influencers en gezondheidsdeskundigen zijn langsgegaan bij de vaccinatielocaties. Op vrijdag was ongeveer 51 procent van de totale bevolking al volledig gevaccineerd. Nieuw-Zeeland maakte begin oktober bekend dat het wil leren leven met het coronavirus. Voorheen ging het land in lockdown om het coronavirus volledig uit te sluiten. Premier Ardern zette met die bekendmaking stelliger in op het verhogen van de vaccinatiegraad. Twee gezondheidsmedewerkers fleuren een vaccinatiecentrum op in Whangarei, Nieuw-Zeeland. Foto Michael Cunningham/NZME via AP Ook burgemeester Sheryl Mai van Whangarei, links in de foto, bracht haar steentje bij voor de grootschalige vaccinatiecampagen. Hier probeert ze met een groot plakkaat chauffeurs die langs het Ngati Hine Health Trust rijden, te overtuigen naar het vaccinatiecentrum te komen. Foto Michael Cunningham/NZME via AP Jason Waitoa wacht in zijn auto zijn beurt af voor een prik, in de stad Rotorua op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. Foto Andrew Warner/NZME via AP Wie ‘meedeed’ aan de vaccinatie-marathon en een prik liet zetten, kon dat laten zien in speciale selfie-hoekjes. Zoals Johnson, Bailou en Benson Su in Auckland die poseren met hun pleister. Foto Brett Phibbs/NZME via AP

AD: coronacomplotten in evangelische kerken Binnen evangelische kerken groeit het aantal gelovigen dat corona als een complot ziet. Scepsis over de pandemie wordt verweven met voorspellingen over het einde der tijden, en zorgt zo voor veel polarisatie onder christelijke gemeenschappen in Nederland. Dat schrijft het AD deze zaterdag op basis van een rondgang langs kerken en een onderzoek naar online groepen. Op sociale media publiceren leden van „coronakritische” gemeenschappen, die zich onder meer verenigen onder de noemer Wakkere Kerk, onbewezen theorieën over het coronavirus. Een nieuwe website voor „christenen uit verschillende kerkgenootschappen die kritisch staan ten opzichte van het huidige Covid-19-beleid in Nederland” heeft volgens de krant in een paar weken tijd ruim 1.600 deelnemers verzameld (op het moment van schrijven van deze update zelfs ruim 1.700). Lees ook: Waar spiritualiteit en samenzwering elkaar ontmoeten Nederlandse kerken eerder in de lockdowns In april vorig jaar bleek uit een panelonderzoek van het bureau Citisens dat slechts 2 procent van alle Nederlandse christenen het coronavirus zag als een straf van God en 9 procent de pandemie opvatte als een teken van het einde der tijden. In de eerste lockdown moesten veel kerken hun werkzaamheden aanpassen, en hielden bijvoorbeeld de mis online. Religieuze bijeenkomsten waren in tweede lockdown uitgezonderd van de maatregelen: er gold geen beperking in de groepsgrootte en mensen hoefden geen mondkapje te dragen. Dat leidde ertoe dat in de pandemie tientallen nieuwe kerken werden opgezet door spirituele groepen, zodat leden samen konden komen.

RIVM waarschuwt voor mogelijke overbelasting IC’s De zorg moet zich voorbereiden op de mogelijkheid dat de IC-bezetting weer toe gaat nemen. Daarvoor waarschuwen Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding en modelleur Jacco Wallinga, beiden van het RIVM, in een zaterdag gepubliceerd interview met de NOS. Ze noemen het moeilijk te voorspellen of de huidige piek in coronabesmettingen gaat zorgen voor meer opnames. Wallinga zegt dat het zou kunnen dat een hoge IC-bezetting niet uit te sluiten is, „maar de marges zijn vrij breed”. De modelleur voegt er aan toe dat het belangrijk is om te kijken wie nu de voornaamste aanjager is van de huidige besmettingscijfers. „We zien bijvoorbeeld de meldingen fors toenemen bij de 10- tot 14-jarigen. Zij komen niet in het ziekenhuis terecht, dat is het goede nieuws.” Het OMT, waar Van Dissel een van de vaste leden is, heeft geen nieuwe maatregelen geadviseerd aan het kabinet, ondanks de hogere besmettingscijfers. De aantallen gaven daar nog geen aanleiding toe. „Besmettingen betekenen nu iets heel anders dan vorig jaar”, zegt Van Dissel. Volgens de RIVM-directeur zijn grofweg vier op de vijf mensen die opgenomen worden in het ziekenhuis met Covid-19 niet gevaccineerd. Daardoor is een hoge vaccinatiegraad volgens Van Dissel de „belangrijkste interventie” tegen ziekenhuisopnames.

Een coronapatiënt op de IC van het ziekenhuis in Tilburg. Foto Arie Kievit/ANP/Hollandse Hoogte