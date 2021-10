Als je vriendin ineens kanker heeft

Een regulier uitstrijkje verandert het leven van Susan Oostdam. Het is fout boel, zegt ze in Limburgs dialect („Venlo’s plat”) in een voice-bericht tegen haar vriend, programmamaker Lex Uiting. Een dag later zitten de twee al bij de gynaecoloog. Testen. De uitslag: baarmoederhalskanker. Vanaf dan gaat alles snel. Het stel besluit de gesprekken met artsen op te nemen, om thuis nog eens terug te kunnen luisteren. Die opnames vormen de basis voor de zesdelige podcastserie De Tumor Tapes, over het medisch traject van Oostdam. De podcast is een persoonlijk audio-dagboek. De luisteraar is overal bij: gesprekken aan de keukentafel, tranen in de spreekkamer, in de trein op weg naar ‘vakantie’ in Zuid-Italië. Zelfs de bulderende en piepende MRI-scan („een soort grote donut”) is te horen.

Mens en gevoelens 6 afleveringen van 25 min. NPO Radio 3FM/ BNNVARA