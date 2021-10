Zestien steden roepen volgend kabinet op wooncrisis nu op te lossen

Een groep van zestien grote steden roept de formerende politieke partijen op om zo snel mogelijk te werken aan oplossingen voor de wooncrisis. Dat schrijven de steden vrijdag in een persbericht. Behalve gemeentes als Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben ook de provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland, de Fietsersbond en de stadsvervoerders van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zich bij het appèl aangesloten.

De coalitie roept op „belemmerende wet- en regelgeving” aan te passen die ervoor zorgt dat het bouwen van nieuwe woningen trager of moeilijker gaat. De groep wil „dat het volgende kabinet een doorbraak realiseert, werk maakt van de wooncrisis in de steden en helpt de steden klaar te maken voor de toekomst.” Bij de oproep wordt een position paper met plannen aangeboden aan de formerende partijen.

Vergrijzing en kleinere huishoudens

Die plannen voorzien onder meer in het doen van „een niet eerder vertoonde, forse investering [...] in de woningbouw, duurzame mobiliteit, groen (in en om de steden), energietransitie en klimaat (-adaptatie).” Volgens de stedencoalitie moeten er ruim een miljoen woningen worden bijgebouwd. Daarbij moet rekening worden gehouden met de betaalbaarheid, de vergrijzing en kleinere huishoudens in de toekomst. Verder moeten anderhalf miljoen bestaande woningen voor 2030 verduurzaamd worden.

De steden hopen dat een aanpak van de wooncrisis wordt opgenomen in het regeerakkoord van het volgende kabinet. Momenteel komt Nederland volgens hun schatting zo’n 280.000 woningen tekort. „Er is structureel minimaal tussen de 1,5 en 2 miljard per jaar nodig voor de komende twintig jaar”, laat een woordvoerder van de gemeente Den Haag per mail weten. Het demissionair kabinet liet vorige maand op Prinsjesdag weten 1 miljard euro uit te trekken om sneller meer woningen te bouwen.